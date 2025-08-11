Lindsay Lohan wraca w wielkim stylu. W przeszłości jazda pod wpływem, odwyki, odwołane kontrakty
Teraz możemy zobaczyć ją w kontynuacji kultowego „Zakręconego piątku 2”.
Lindsay Lohan zna cały świat – zarówno z czasów, gdy podbijała Hollywood, jak i z burzliwych momentów, które niemal zniszczyły jej karierę. W latach 2000–2010 media rozpisywały się o jej problemach z prawem, uzależnieniach i imprezowym trybie życia. Kolejne zatrzymania, głośne procesy i odwołane kontrakty sprawiły, że musiała wycofać się z pierwszego planu.
Kariera Lindsay Lohan wystartowała błyskawicznie. Już jako nastolatka zdobyła popularność dzięki filmowi „Nie wierzcie bliźniaczkom”, a później takim hitom jak „Wredne dziewczyny” czy „Zakręcony piątek”. Media okrzyknęły ją „złotą dziewczyną Hollywood”, a producenci prześcigali się w propozycjach.
Szybka sława miała jednak swoją cenę. W latach 2000–2010 życie aktorki coraz częściej trafiało na pierwsze strony tabloidów nie z powodu nowych ról, a kolejnych afer.
Zatrzymania za jazdę pod wpływem, procesy, odwyki, odwołane kontrakty – to wszystko doprowadziło do tego, że Lindsay Lohan praktycznie zniknęła z ekranów.
W rozmowie z Oprah Winfrey aktorka wspominała, że rodzice, którzy się rozstali, przerzucali się nią „jak piłką” i traktowali jak maszynkę do zarabiania pieniędzy.
W wieku 17 lat po raz pierwszy się upiła — za karę matka kazała jej spać we własnych wymiocinach.
Wkrótce młoda gwiazda zaczęła szukać zapomnienia w imprezowym życiu. Zbratała się z Britney Spears i Paris Hilton, a media ochrzciły je „Świętą Trójcą” nocnych klubów Hollywood.
Lohan eksperymentowała z marihuaną, ekstazy i LSD, choć — jak sama przyznawała — mniej przepadała za kokainą.
Uzależnienia od alkoholu i narkotyków szybko odbiły się na jej zdrowiu i wyglądzie.
Zmagała się z problemami skórnymi, wypadającymi włosami i musiała wymienić uzębienie. Przeszła też kilka zabiegów plastycznych.
Miała na koncie kilkanaście przymusowych odwyków, które uważała za stratę czasu, a jej kartotekę policyjną wypełniały sprawy o kradzieże i spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwym.
W 2010 roku została skazana na trzy miesiące więzienia, zamienione na areszt domowy z powodu przeludnienia w zakładach karnych.
Po 2014 roku niemal zniknęła z ekranów. Przeniosła się na Mykonos, gdzie prowadziła własny klub, aż w końcu postanowiła zawalczyć o siebie i zerwać z nałogami. Przełomem były zaręczyny z finansistą Baderem Shammasem w 2021 roku.
,,Moje życie jest pełne podartych stron. Byłam słaba, toksyczna. Ale teraz wracam, żeby znowu być sobą”
— śpiewała w singlu „Back To Me”.
W 2022 roku wyszła za mąż, dzieląc życie między Dubaj a Nowy Jork. Nowe okoliczności sprawiły jednak, że para osiadła na stałe w USA.
14 marca 2023 roku Lohan podzieliła się radosną nowiną — opublikowała zdjęcie dziecięcego ubranka z podpisem „Już wkrótce”.
Na wieść o ciąży Paris Hilton, dawna klubowa towarzyszka Lohan, wyznała:
,,To po prostu ekscytujące widzieć, jak wszyscy moi przyjaciele dorastają i zakładają rodziny. Jestem pewna, że dziecko odmieni Lindsay na dobre. Moja rada? Cieszyć się każdą chwilą macierzyństwa, bo to najcenniejsze doświadczenie w życiu.”
Choć droga do powrotu była trudna, Netflix zaufał aktorce, angażując ją m.in. do filmów „Niezapomniane święta” i „Irlandzkie życzenie”. Produkcje odniosły sukces, a Lohan udowodniła, że wciąż ma ogromny talent.
Już 8 sierpnia 2025 roku w polskich kinach zadebiutowała kontynuacja „Zakręconego piątku”, w której ponownie zagrała u boku Jamie Lee Curtis.
Fani nie kryją ekscytacji – wygląda na to, że to dopiero początek jej drugiej złotej ery.
Widzieliście już film w kinach? Podzielcie się opinią w komentarzach!
Anonim | 12 sierpnia 2025
Nowy Zakrecony Piatek jest tak komiczny ze 2 razy rozpłakałam się ze śmiechu