Lindsay Lohan wraca w wielkim stylu. W przeszłości jazda pod wpływem, odwyki, odwołane kontrakty

Teraz możemy zobaczyć ją w kontynuacji kultowego „Zakręconego piątku 2”.

Lindsay Lohan
/ 11.08.2025 /
Marysia
Po latach skandali Lindsay Lohan wraca w wielkim stylu. Tak potoczyła się jej kariera

Po latach skandali Lindsay Lohan wraca w wielkim stylu. Tak potoczyła się jej kariera...

Lindsay Lohan zna cały świat – zarówno z czasów, gdy podbijała Hollywood, jak i z burzliwych momentów, które niemal zniszczyły jej karierę. W latach 2000–2010 media rozpisywały się o jej problemach z prawem, uzależnieniach i imprezowym trybie życia. Kolejne zatrzymania, głośne procesy i odwołane kontrakty sprawiły, że musiała wycofać się z pierwszego planu.

Lindsay Lohan/ Forum

Po latach skandali Lindsay Lohan wraca w wielkim stylu. Tak potoczyła się jej kariera...

Kariera Lindsay Lohan wystartowała błyskawicznie. Już jako nastolatka zdobyła popularność dzięki filmowi „Nie wierzcie bliźniaczkom”, a później takim hitom jak „Wredne dziewczyny” czy „Zakręcony piątek”. Media okrzyknęły ją „złotą dziewczyną Hollywood”, a producenci prześcigali się w propozycjach.

Lindsay Lohan/ Forum

Po latach skandali Lindsay Lohan wraca w wielkim stylu. Tak potoczyła się jej kariera...

Szybka sława miała jednak swoją cenę. W latach 2000–2010 życie aktorki coraz częściej trafiało na pierwsze strony tabloidów nie z powodu nowych ról, a kolejnych afer.

Zatrzymania za jazdę pod wpływem, procesy, odwyki, odwołane kontrakty – to wszystko doprowadziło do tego, że Lindsay Lohan praktycznie zniknęła z ekranów.

Lindsay Lohan is in great spirits, looking fresh-faced and make-up-free while out with new husband Bader Shammas in London

Po latach skandali Lindsay Lohan wraca w wielkim stylu. Tak potoczyła się jej kariera...

W rozmowie z Oprah Winfrey aktorka wspominała, że rodzice, którzy się rozstali, przerzucali się nią „jak piłką” i traktowali jak maszynkę do zarabiania pieniędzy.

W wieku 17 lat po raz pierwszy się upiła — za karę matka kazała jej spać we własnych wymiocinach.

lindsay-lohan-4

Po latach skandali Lindsay Lohan wraca w wielkim stylu. Tak potoczyła się jej kariera...

Wkrótce młoda gwiazda zaczęła szukać zapomnienia w imprezowym życiu. Zbratała się z Britney Spears i Paris Hilton, a media ochrzciły je „Świętą Trójcą” nocnych klubów Hollywood.

Lohan eksperymentowała z marihuaną, ekstazy i LSD, choć — jak sama przyznawała — mniej przepadała za kokainą.

Lindsay Lohan w 2008 roku

Po latach skandali Lindsay Lohan wraca w wielkim stylu. Tak potoczyła się jej kariera...

Uzależnienia od alkoholu i narkotyków szybko odbiły się na jej zdrowiu i wyglądzie.

Zmagała się z problemami skórnymi, wypadającymi włosami i musiała wymienić uzębienie. Przeszła też kilka zabiegów plastycznych.

Miała na koncie kilkanaście przymusowych odwyków, które uważała za stratę czasu, a jej kartotekę policyjną wypełniały sprawy o kradzieże i spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwym.

W 2010 roku została skazana na trzy miesiące więzienia, zamienione na areszt domowy z powodu przeludnienia w zakładach karnych.

Lindsay Lohan

Po latach skandali Lindsay Lohan wraca w wielkim stylu. Tak potoczyła się jej kariera...

Po 2014 roku niemal zniknęła z ekranów. Przeniosła się na Mykonos, gdzie prowadziła własny klub, aż w końcu postanowiła zawalczyć o siebie i zerwać z nałogami. Przełomem były zaręczyny z finansistą Baderem Shammasem w 2021 roku.

,,Moje życie jest pełne podartych stron. Byłam słaba, toksyczna. Ale teraz wracam, żeby znowu być sobą”

— śpiewała w singlu „Back To Me”.

W 2022 roku wyszła za mąż, dzieląc życie między Dubaj a Nowy Jork. Nowe okoliczności sprawiły jednak, że para osiadła na stałe w USA.

IMG_7963

Po latach skandali Lindsay Lohan wraca w wielkim stylu. Tak potoczyła się jej kariera...

14 marca 2023 roku Lohan podzieliła się radosną nowiną — opublikowała zdjęcie dziecięcego ubranka z podpisem „Już wkrótce”.

Na wieść o ciąży Paris Hilton, dawna klubowa towarzyszka Lohan, wyznała:

,,To po prostu ekscytujące widzieć, jak wszyscy moi przyjaciele dorastają i zakładają rodziny. Jestem pewna, że dziecko odmieni Lindsay na dobre. Moja rada? Cieszyć się każdą chwilą macierzyństwa, bo to najcenniejsze doświadczenie w życiu.”

IMG_7964

Po latach skandali Lindsay Lohan wraca w wielkim stylu. Tak potoczyła się jej kariera...

Choć droga do powrotu była trudna, Netflix zaufał aktorce, angażując ją m.in. do filmów „Niezapomniane święta” i „Irlandzkie życzenie”. Produkcje odniosły sukces, a Lohan udowodniła, że wciąż ma ogromny talent.

IMG_7965

Po latach skandali Lindsay Lohan wraca w wielkim stylu. Tak potoczyła się jej kariera...

Już 8 sierpnia 2025 roku w polskich kinach zadebiutowała kontynuacja „Zakręconego piątku”, w której ponownie zagrała u boku Jamie Lee Curtis.

Fani nie kryją ekscytacji – wygląda na to, że to dopiero początek jej drugiej złotej ery.

Widzieliście już film w kinach? Podzielcie się opinią w komentarzach!

IMG_7966

Po latach skandali Lindsay Lohan wraca w wielkim stylu. Tak potoczyła się jej kariera...
Lindsay Lohan/ Forum

Po latach skandali Lindsay Lohan wraca w wielkim stylu. Tak potoczyła się jej kariera...
Anonim | 12 sierpnia 2025 Odpowiedz

Nowy Zakrecony Piatek jest tak komiczny ze 2 razy rozpłakałam się ze śmiechu

