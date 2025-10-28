times-dark
Kozaczek
Rok po śmierci Elżbiety Zającówny. Bliscy ujawnili, co ukrywała przez lata…

Była uosobieniem pogody ducha i kobiecego wdzięku. Mało kto wiedział, z czym zmagała się większość życia...

Elżbieta Zającówna
28.10.2025
Marysia
źródło KAPiF

Rok po śmierci Elżbiety Zającówny. Bliscy ujawnili, co ukrywała przez lata...

Dokładnie rok temu, 28 października 2024 roku, odeszła Elżbieta Zającówna – aktorka, którą Polacy pokochali za role w „Vabanku” i „Matkach, żonach i kochankach”.

Miała 66 lat. Do końca zachowała uśmiech, choć od lat zmagała się z poważną chorobą, o której wiedziało tylko najbliższe otoczenie.

Rok po śmierci Elżbiety Zającówny. Bliscy ujawnili, co ukrywała przez lata...

Informacja o jej śmierci była dla wielu ogromnym szokiem, bo aktorka do końca życia trzymała swoją chorobę w tajemnicy. Jak ujawnił jej mąż, Krzysztof Jaroszyński, już od młodości zmagała się z poważnym schorzeniem, o którym nigdy nie chciała publicznie mówić.

Związek Artystów Scen Polskich, żegnając artystkę, napisał:

„W jednym z wywiadów powiedziała: Uwielbiam się śmiać, uwielbiam wesołych ludzi. Tak właśnie chcę żyć. I taką cię zapamiętamy. Żegnaj, Elu.”

Rok po śmierci Elżbiety Zającówny. Bliscy ujawnili, co ukrywała przez lata...

Choć Elżbieta Zającówna była synonimem optymizmu i elegancji, od wczesnych lat żyła z diagnozą, która przekreśliła jej młodzieńcze marzenia.

Aktorka chciała pójść w ślady swojej mamy, siatkarki, i związać przyszłość ze sportem. Podczas badań do Akademii Wychowania Fizycznego lekarze odkryli, że cierpi na chorobę Von Willebranda – rzadkie schorzenie układu krzepnięcia krwi, które uniemożliwiało jakąkolwiek intensywną aktywność fizyczną.

Ten moment całkowicie zmienił jej życie. Zającówna, nie wiedząc jeszcze, co dalej, postanowiła spróbować swoich sił w szkole aktorskiej. Dostała się za pierwszym razem.

Rok po śmierci Elżbiety Zającówny. Bliscy ujawnili, co ukrywała przez lata...

Widzowie pokochali ją za role w filmach Juliusza Machulskiego, przede wszystkim w kultowym „Vabanku” i „Vabanku II”. Później przyszedł czas na serial „Matki, żony i kochanki”, który uczynił z niej prawdziwą gwiazdę polskiej telewizji.

Z czasem jednak aktorka zaczęła stopniowo znikać z ekranów. W 2010 roku objęła stanowisko wiceprezeski Fundacji Polsat i skupiła się na działalności charytatywnej. W rozmowie z „Vivą” przyznała:

„Kiedy poważnie zachorowałam, zrozumiałam, co jest w życiu najważniejsze. Zmieniło się moje podejście do zawodu. Powiedziałam sobie, że nie będę umierać na scenie.”

Rok po śmierci Elżbiety Zającówny. Bliscy ujawnili, co ukrywała przez lata...

Dopiero po jej śmierci bliscy zdradzili prawdę o jej stanie zdrowia. Córka aktorki wspominała, że choroba stopniowo odbierała Elżbiecie siły:

„Mama coraz mniej była sobą. Widzieliśmy, jak choroba wpływała na jej życie.”

Przyjaciółka Zającówny, Małgorzata Potocka, mówiła wprost:

„Ta choroba ją męczyła od zawsze. Odkąd pamiętam, zawsze była. Nie mogła długo ani zbyt ciężko pracować.”

Rok po śmierci Elżbiety Zającówny. Bliscy ujawnili, co ukrywała przez lata...

Rodzina Zającówny postanowiła zorganizować dwa pogrzeby, w Warszawie i Krakowie. Msza żałobna odbyła się 6 listopada w stolicy, a dzień później urna z prochami artystki spoczęła na krakowskim cmentarzu, u boku jej rodziców i siostry.

Choć przez większość życia mieszkała w Warszawie, chciała po śmierci wrócić do rodzinnego miasta.

Rok po śmierci Elżbiety Zającówny. Bliscy ujawnili, co ukrywała przez lata...

Elżbieta Zającówna była symbolem elegancji i klasy. Widzowie uwielbiali jej naturalność, uśmiech i ciepło, które biło z każdego kadru.

W ostatnich latach życia wróciła jeszcze na moment do aktorstwa – w 2017 roku wystąpiła gościnnie w „Na dobre i na złe”, a dwa lata później Piotr Machalica namówił ją do roli w filmie „Szczęścia chodzą parami”. Dla obojga była to ostatnia produkcja w życiu.

Rok po śmierci Elżbiety Zającówny. Bliscy ujawnili, co ukrywała przez lata...
Rok po śmierci Elżbiety Zającówny. Bliscy ujawnili, co ukrywała przez lata...
Rok po śmierci Elżbiety Zającówny. Bliscy ujawnili, co ukrywała przez lata...
Elżbieta Zającówna, fot. AKPA.

Rok po śmierci Elżbiety Zającówny. Bliscy ujawnili, co ukrywała przez lata...
Elżbieta Zającówna, SK, fot. Kurnikowski/AKPA.

Rok po śmierci Elżbiety Zającówny. Bliscy ujawnili, co ukrywała przez lata...
Elżbieta Zającówna, SK, fot. Piętka Mieszko/AKPA.

Rok po śmierci Elżbiety Zającówny. Bliscy ujawnili, co ukrywała przez lata...
