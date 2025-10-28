Rok po śmierci Elżbiety Zającówny. Bliscy ujawnili, co ukrywała przez lata...

Informacja o jej śmierci była dla wielu ogromnym szokiem, bo aktorka do końca życia trzymała swoją chorobę w tajemnicy. Jak ujawnił jej mąż, Krzysztof Jaroszyński, już od młodości zmagała się z poważnym schorzeniem, o którym nigdy nie chciała publicznie mówić.

Związek Artystów Scen Polskich, żegnając artystkę, napisał:

„W jednym z wywiadów powiedziała: Uwielbiam się śmiać, uwielbiam wesołych ludzi. Tak właśnie chcę żyć. I taką cię zapamiętamy. Żegnaj, Elu.”