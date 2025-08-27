Roksana Węgiel w OGNISTEJ mini! Dała koncert – niespodziankę na evencie (FOTO)

Roksana Węgiel w OGNISTEJ mini! Dała koncert- niespodziankę na evencie ZDJĘCIA

Roksana Węgiel uwielbia zaskakiwać! Właśnie udowodniła, że wizerunkowe kontrasty nie mają dla niej granic.

Po występie w białej, anielskiej sukni podczas religijnego wydarzenia, gdzie śpiewała „na chwałę bożą”, 20-latka pojawiła się na evencie Douglasa. Tam, jako ambasadorka nowego zapachu Carolina Herrera, zaprezentowała ognistą stylizację i dała mini-koncert, który porwał publiczność.