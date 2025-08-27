times-dark
Kozaczek
Newsy Polscy celebryci Styl gwiazd

Roksana Węgiel w OGNISTEJ mini! Dała koncert – niespodziankę na evencie (FOTO)

Od anielskiej sukni do ultrakrótkiej mini. Roxie Węgiel diametralnie zmienia wizerunek.

Moda Gwiazd Roxie Węgiel Stylizacje Gwiazd
/ 27.08.2025 /
Marysia
Od białej sukni do czerwonej mini. Roxie Węgiel diametralnie zmienia wizerunek źródło Instagram

1 / 13

Roksana Węgiel w OGNISTEJ mini! Dała koncert- niespodziankę na evencie ZDJĘCIA

Roksana Węgiel uwielbia zaskakiwać! Właśnie udowodniła, że wizerunkowe kontrasty nie mają dla niej granic.

Po występie w białej, anielskiej sukni podczas religijnego wydarzenia, gdzie śpiewała „na chwałę bożą”, 20-latka pojawiła się na evencie Douglasa. Tam, jako ambasadorka nowego zapachu Carolina Herrera, zaprezentowała ognistą stylizację i dała mini-koncert, który porwał publiczność.

IMG_8638

2 / 13

Roksana Węgiel w OGNISTEJ mini! Dała koncert- niespodziankę na evencie ZDJĘCIA

Roksana została właśnie ogłoszona nową twarzą zapachu Carolina Herrera i nie mogła przejść obojętnie obok tak spektakularnej okazji.

Na scenie pojawiła się w obcisłej, karminowej mini, która podkreślała jej figurę i kontrastowała z delikatnym lookiem z poprzedniego weekendu.

IMG_8643

3 / 13

Roksana Węgiel w OGNISTEJ mini! Dała koncert- niespodziankę na evencie ZDJĘCIA

Atmosferę podgrzał też sam występ Roxie. Wśród fanów nie brakowało zachwytów, a w komentarzach pojawiły się porównania do światowych gwiazd. 

IMG_8647

4 / 13

Roksana Węgiel w OGNISTEJ mini! Dała koncert- niespodziankę na evencie ZDJĘCIA

Nie da się ukryć, że piosenkarka coraz śmielej bawi się swoim wizerunkiem, balansując pomiędzy subtelnością a drapieżnością. Czy to właśnie ta umiejętność sprawia, że marki tak chętnie widzą ją w roli ambasadorki?

IMG_8597

5 / 13

Roksana Węgiel w OGNISTEJ mini! Dała koncert- niespodziankę na evencie ZDJĘCIA
IMG_8645

6 / 13

Roksana Węgiel w OGNISTEJ mini! Dała koncert- niespodziankę na evencie ZDJĘCIA
IMG_8648

7 / 13

Roksana Węgiel w OGNISTEJ mini! Dała koncert- niespodziankę na evencie ZDJĘCIA
IMG_8641

8 / 13

Roksana Węgiel w OGNISTEJ mini! Dała koncert- niespodziankę na evencie ZDJĘCIA
IMG_8646

9 / 13

Roksana Węgiel w OGNISTEJ mini! Dała koncert- niespodziankę na evencie ZDJĘCIA
IMG_8639

10 / 13

Roksana Węgiel w OGNISTEJ mini! Dała koncert- niespodziankę na evencie ZDJĘCIA
IMG_8644

11 / 13

Roksana Węgiel w OGNISTEJ mini! Dała koncert- niespodziankę na evencie ZDJĘCIA
IMG_8642

12 / 13

Roksana Węgiel w OGNISTEJ mini! Dała koncert- niespodziankę na evencie ZDJĘCIA
IMG_8640

13 / 13

Roksana Węgiel w OGNISTEJ mini! Dała koncert- niespodziankę na evencie ZDJĘCIA
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Gość | 27 sierpnia 2025 Odpowiedz

Krzywa koslawa,,👽

POLECANE DLA CIEBIE
Krystyna Janda pod ostrzałem. Otrzymała 200 tysięcy z KPO i teraz musi się tłumaczyć
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Afera Krystyna Janda
Krystyna Janda pod ostrzałem. Otrzymała 200 tysięcy z KPO i teraz musi się tłumaczyć
Fundacja aktorki znalazła się w gronie beneficjentów Krajowego Planu Odbudowy.
Polski sportowiec oskarżony o brutalny rozbój. Grozi mu do 20 lat więzienia
Aktualności Newsy
Polski sportowiec oskarżony o brutalny rozbój. Grozi mu do 20 lat więzienia
Akt oskarżenia właśnie trafił do sądu.
Gwiazdy lansują się na press day „Afryka Express”: Edyta Zając odsłania szczupły brzuch, Ewa Gawryluk całuje się na ściance…
Polscy celebryci
Afryka Express Edyta Zając
Gwiazdy lansują się na press day „Afryka Express”: Edyta Zając odsłania szczupły brzuch, Ewa Gawryluk całuje się na ściance…
Nikodem Rozbicki, Mateusz Gąsiewski i Wiktoria Gąsiewska, Karolina Woźniak i Tomasz Iwan.
Wielki sukces Mai Bohosiewicz i jej męża w Londynie! Właśnie TO ogłosili…
Newsy
Maja Bohosiewicz
Wielki sukces Mai Bohosiewicz i jej męża w Londynie! Właśnie TO ogłosili…
"DUMA DUMA DUMA!!! Brawo Chłopaki i Dziewczyno odwaliliście kawał dobrej roboty" - pisze Maja.
Blanka Lipińska szydzi z właścicieli psów. „Niektórzy są zdrowo je*nięci”
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Blanka Lipińska
Blanka Lipińska szydzi z właścicieli psów. „Niektórzy są zdrowo je*nięci”
Pisarka w Dniu Psa wywołała kolejną kontrowersyjną dyskusję.
Romans Andrzeja Chyry z Magdaleną Cielecką zaczął się… dzięki żonie. Aktor kończy 61 lat
Gwiazdy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Andrzej Chyra Magda Cielecka
Romans Andrzeja Chyry z Magdaleną Cielecką zaczął się… dzięki żonie. Aktor kończy 61 lat
Był przykładnym mężem, potem „królem warszawskich nocy”. Przypominamy związki legendarnego aktora.
Edward Miszczak wziął sobie do serca komentarze widzów i zmienił studio „Halo Tu Polsat”
Newsy
Edward Miszczak Halo Tu Polsat
Edward Miszczak wziął sobie do serca komentarze widzów i zmienił studio „Halo Tu Polsat”
Tak teraz prezentuje się scenografia śniadaniówki.
Konferencja prasowa „Halo Tu Polsat” zagrzała publikę! Edward Miszczak naprawdę się postarał
Newsy
Agnieszka Hyży Aleksander Sikora
Konferencja prasowa „Halo Tu Polsat” zagrzała publikę! Edward Miszczak naprawdę się postarał
Ogłoszono nowych prowadzących "Halo Tu Polsat". Ona była w "TzG", on dopiero sprawdzi się na parkiecie.
Nowi prowadzący „Halo Tu Polsat”! Kurzopki mają poważną konkurencję
Newsy
Halo Tu Polsat
Nowi prowadzący „Halo Tu Polsat”! Kurzopki mają poważną konkurencję
Dobrze znacie ich twarz! Kto nowy poprowadzi śniadaniówkę w Polsacie?
Huczy o reakcji Donalda Trupa na zaręczyny Taylor Swift. Internauci są zszokowani
Aktualności Newsy Zagraniczni celebryci
Donald Trump Taylor Swift
Huczy o reakcji Donalda Trupa na zaręczyny Taylor Swift. Internauci są zszokowani
Jeszcze niedawno polityk nie krył swojej niechęci do piosenkarki.
Mieszkańcy Saskiej Kępy ujawniają, jaki był Stanisława Sojka! „Tyle lat… Sąsiad drzwi w drzwi”
Ale plota! Newsy Z życia gwiazd
Nie żyje Sąsiedzi
Mieszkańcy Saskiej Kępy ujawniają, jaki był Stanisława Sojka! „Tyle lat… Sąsiad drzwi w drzwi”
Otoczenie zmarłego muzyka, nie może uwierzyć w to, co się stało...
Selena Gomez świętuje swój wieczór panieński! Ślub tuż za rogiem?
Aktualności Newsy Zagraniczni celebryci Związki gwiazd
Benny Blanco Selena Gomez
Selena Gomez świętuje swój wieczór panieński! Ślub tuż za rogiem?
Benny Blanco bawił się w tym czasie w Las Vegas.
Odchudzona Kasia Niezgoda spaceruje z ukochanym po molo! Walczą o rozgłos?!
Aktualności Polscy celebryci
Katarzyna Niezgoda Paweł Markiewicz
Odchudzona Kasia Niezgoda spaceruje z ukochanym po molo! Walczą o rozgłos?!
Zakochani nie szczędzili sobie czułości! Widzowie już wkrótce zobaczą ich w show...
Dziennikarka, w którą pluje Daniel Martyniuk zabrała głos: „Wielokrotnie WYBIELAŁAM go na łamach gazet”
Newsy
Daniel Martyniuk TYLKO U NAS
Dziennikarka, w którą pluje Daniel Martyniuk zabrała głos: „Wielokrotnie WYBIELAŁAM go na łamach gazet”
Martyna Rokita w rozmowie z Kozaczkiem wyjaśniła, skąd ten konflikt.
Liftingi gwiazd. Kosmetolog punktuje Julię Von Stein. Wspomniał też o Blance Lipińskiej!
Aktualności Polscy celebryci
Adam Piekut Blanka Lipińska
Liftingi gwiazd. Kosmetolog punktuje Julię Von Stein. Wspomniał też o Blance Lipińskiej!
"Ona miała POWIKŁANIA" — podkreślił ekspert.
Skandal podczas spektaklu Kurdej-Szatan. Nagle ktoś krzyknął: „Kiedy przeprosisz żołnierzy?!”
Aktualności Polscy celebryci
Afera Barbara Kurdej Szatan
Skandal podczas spektaklu Kurdej-Szatan. Nagle ktoś krzyknął: „Kiedy przeprosisz żołnierzy?!”
Rozpętała się prawdziwa burza...
 