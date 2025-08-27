Roksana Węgiel w OGNISTEJ mini! Dała koncert – niespodziankę na evencie (FOTO)
Od anielskiej sukni do ultrakrótkiej mini. Roxie Węgiel diametralnie zmienia wizerunek.
1 / 13
Roksana Węgiel uwielbia zaskakiwać! Właśnie udowodniła, że wizerunkowe kontrasty nie mają dla niej granic.
Po występie w białej, anielskiej sukni podczas religijnego wydarzenia, gdzie śpiewała „na chwałę bożą”, 20-latka pojawiła się na evencie Douglasa. Tam, jako ambasadorka nowego zapachu Carolina Herrera, zaprezentowała ognistą stylizację i dała mini-koncert, który porwał publiczność.
2 / 13
Roksana została właśnie ogłoszona nową twarzą zapachu Carolina Herrera i nie mogła przejść obojętnie obok tak spektakularnej okazji.
Na scenie pojawiła się w obcisłej, karminowej mini, która podkreślała jej figurę i kontrastowała z delikatnym lookiem z poprzedniego weekendu.
3 / 13
Atmosferę podgrzał też sam występ Roxie. Wśród fanów nie brakowało zachwytów, a w komentarzach pojawiły się porównania do światowych gwiazd.
4 / 13
Nie da się ukryć, że piosenkarka coraz śmielej bawi się swoim wizerunkiem, balansując pomiędzy subtelnością a drapieżnością. Czy to właśnie ta umiejętność sprawia, że marki tak chętnie widzą ją w roli ambasadorki?
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13
Gość | 27 sierpnia 2025
Krzywa koslawa,,👽