Selena Gomez świętuje swój wieczór panieński! Ślub tuż za rogiem? ZDJĘCIA

Selena Gomez ma za sobą weekend, który rozpalił wyobraźnię fanów.

Gwiazda wybrała się z paczką przyjaciółek do Cabo San Lucas, gdzie relaksowała się na luksusowym jachcie, tańczyła i pozowała do zdjęć w skąpym kostiumie kąpielowym.

W tym samym czasie jej narzeczony, producent muzyczny Benny Blanco, świętował w zupełnie innym stylu – w Las Vegas, gdzie odwiedził spa, kosztował kawior i bawił się w klubie nocnym u boku Lil Dickiego i Marshmello.