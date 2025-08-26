times-dark
Kozaczek
Selena Gomez świętuje swój wieczór panieński! Ślub tuż za rogiem?

Benny Blanco bawił się w tym czasie w Las Vegas.

26.08.2025
Marysia
Selena Gomez świętuje swój wieczór panieński! Ślub tuż za rogiem? ZDJĘCIA

Luksusowy jacht, plotki o wieczorze panieńskim i impreza w Vegas-  tak narzeczeni spędzili ostatni weekend.

Internauci już spekulują, że wielki dzień jest bliżej, niż myślimy.

Selena Gomez świętuje swój wieczór panieński! Ślub tuż za rogiem? ZDJĘCIA

Selena Gomez ma za sobą weekend, który rozpalił wyobraźnię fanów.

Gwiazda wybrała się z paczką przyjaciółek do Cabo San Lucas, gdzie relaksowała się na luksusowym jachcie, tańczyła i pozowała do zdjęć w skąpym kostiumie kąpielowym.

W tym samym czasie jej narzeczony, producent muzyczny Benny Blanco, świętował w zupełnie innym stylu – w Las Vegas, gdzie odwiedził spa, kosztował kawior i bawił się w klubie nocnym u boku Lil Dickiego i Marshmello.

Selena Gomez świętuje swój wieczór panieński! Ślub tuż za rogiem? ZDJĘCIA

Nie da się ukryć, ich równoległe wypady fani odczytali jako wieczór panieński i kawalerski. Tym bardziej że para od grudnia jest oficjalnie zaręczona, a piosenkarka w jednym z ostatnich wywiadów nie kryła ekscytacji nadchodzącym ślubem.

@angel.seleneitor Oh my God, the bells are already ringing and it's the big day for Selena Gomez and Benny Blanco.#bennyblanco #selena #selenagomez #taylorswift #boda ♬ Good Time - Owl City & Carly Rae Jepsen

Selena Gomez świętuje swój wieczór panieński! Ślub tuż za rogiem? ZDJĘCIA

Paparazzi uwiecznili Selenę w czarnym, kostiumie kąpielowym, który, gdy zrobiło się chłodniej, uzupełniła białymi spodniami.

Na zdjęciach widać, jak śmieje się z przyjaciółkami, tańczy i łapie promienie słońca.

Z kolei jej narzeczony chwalił się w sieci weekendem „nie do zapomnienia”. Relacjonował pobyt w luksusowym spa i obfitą kolację w Las Vegas.

Selena Gomez świętuje swój wieczór panieński! Ślub tuż za rogiem? ZDJĘCIA

Para zaręczyła się w grudniu, po ponad roku związku. To wtedy Selena pokazała pierścionek i opatrzyła zdjęcia podpisem:

„Forever begins now”.

Już wtedy Taylor Swift zgłosiła chęć bycia druhną. Od tamtej pory Selena wielokrotnie podkreślała, że Blanco jest „najlepszym co ją spotkało”.

 

Selena Gomez świętuje swój wieczór panieński! Ślub tuż za rogiem? ZDJĘCIASelena Gomez świętuje swój wieczór panieński! Ślub tuż za rogiem? ZDJĘCIA

Choć oboje przyznali, że nie mieli jeszcze czasu na wszystkie szczegóły organizacyjne, aktorka i piosenkarka zdradziła niedawno, że „nigdy nie była tak pewna” żadnej decyzji w swoim życiu.”

Selena Gomez świętuje swój wieczór panieński! Ślub tuż za rogiem? ZDJĘCIASelena Gomez świętuje swój wieczór panieński! Ślub tuż za rogiem? ZDJĘCIA
Selena Gomez świętuje swój wieczór panieński! Ślub tuż za rogiem? ZDJĘCIASelena Gomez świętuje swój wieczór panieński! Ślub tuż za rogiem? ZDJĘCIA
Selena Gomez świętuje swój wieczór panieński! Ślub tuż za rogiem? ZDJĘCIASelena Gomez świętuje swój wieczór panieński! Ślub tuż za rogiem? ZDJĘCIA
Selena Gomez świętuje swój wieczór panieński! Ślub tuż za rogiem? ZDJĘCIASelena Gomez świętuje swój wieczór panieński! Ślub tuż za rogiem? ZDJĘCIA
Selena Gomez świętuje swój wieczór panieński! Ślub tuż za rogiem? ZDJĘCIASelena Gomez świętuje swój wieczór panieński! Ślub tuż za rogiem? ZDJĘCIA
Selena Gomez świętuje swój wieczór panieński! Ślub tuż za rogiem? ZDJĘCIASelena Gomez świętuje swój wieczór panieński! Ślub tuż za rogiem? ZDJĘCIA
Selena Gomez świętuje swój wieczór panieński! Ślub tuż za rogiem? ZDJĘCIASelena Gomez świętuje swój wieczór panieński! Ślub tuż za rogiem? ZDJĘCIA
Anna | 27 sierpnia 2025

Pięknie, szczęścia!!!!

Pięknie, szczęścia!!!!

