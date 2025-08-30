Sylwia Butor zadebiutowała na czerwonym dywanie w Wenecji. Czarna kreacja zrobiła furorę (FOTO)Sylwia Butor zadebiutowała na czerwonym dywanie w Wenecji. Czarna kreacja zrobiła furorę (FOTO)

Sylwia Butor od lat współpracuje z prestiżowymi markami- ma w portfolio m.in. kampanie dla Diora, Hugo Bossa czy Massimo Dutti.

Tym razem jednak to nie zdjęcia z sesji modowych, a występ na czerwonym dywanie przyciągnął uwagę.

Modelka zaprezentowała się w czarnej, posągowej sukni z odkrytymi ramionami, która podkreśliła jej figurę i delikatną opaleniznę.