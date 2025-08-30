Sylwia Butor zadebiutowała na czerwonym dywanie w Wenecji. Czarna kreacja zrobiła furorę (FOTO)
Jej look wywołał zachwyt wśród internautów.
Polska modelka pojawiła się na jednym z najbardziej prestiżowych festiwali filmowych na świecie.
Sylwia Butor postawiła na klasykę i elegancję, a jej look w Wenecji wywołał zachwyt internautów.
Trwa Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji- wydarzenie, które od lat przyciąga uwagę nie tylko kinomanów, ale i miłośników mody. To właśnie tam, na czerwonym dywanie, gwiazdy i celebryci prześcigają się w kreacjach, które później komentuje cały świat. W tym roku wśród nich znalazła się także Sylwia Butor, modelka znana z „Top Model”, dla której był to debiut na słynnej imprezie.
Sylwia Butor od lat współpracuje z prestiżowymi markami- ma w portfolio m.in. kampanie dla Diora, Hugo Bossa czy Massimo Dutti.
Tym razem jednak to nie zdjęcia z sesji modowych, a występ na czerwonym dywanie przyciągnął uwagę.
Modelka zaprezentowała się w czarnej, posągowej sukni z odkrytymi ramionami, która podkreśliła jej figurę i delikatną opaleniznę.
Jak zdradziła na Instagramie, Sylwia nie zostawiła niczego przypadkowi. Do wieczornej stylizacji wybrała nawet biżuterię z XVIII wieku, by całość miała wyjątkowy charakter.
Fani od razu zasypali ją komplementami, pisząc, że wypadła lepiej niż wiele światowych gwiazd. „Ikona”, „Polski akcent na światowym poziomie”- komentują pod jej wpisami.
