Sylwia Butor zadebiutowała na czerwonym dywanie w Wenecji. Czarna kreacja zrobiła furorę (FOTO)

Jej look wywołał zachwyt wśród internautów.

/ 30.08.2025 /
Polska modelka pojawiła się na jednym z najbardziej prestiżowych festiwali filmowych na świecie.

Sylwia Butor postawiła na klasykę i elegancję, a jej look w Wenecji wywołał zachwyt internautów.

Trwa Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji- wydarzenie, które od lat przyciąga uwagę nie tylko kinomanów, ale i miłośników mody. To właśnie tam, na czerwonym dywanie, gwiazdy i celebryci prześcigają się w kreacjach, które później komentuje cały świat. W tym roku wśród nich znalazła się także Sylwia Butor, modelka znana z „Top Model”, dla której był to debiut na słynnej imprezie.

Sylwia Butor od lat współpracuje z prestiżowymi markami- ma w portfolio m.in. kampanie dla Diora, Hugo Bossa czy Massimo Dutti.

Tym razem jednak to nie zdjęcia z sesji modowych, a występ na czerwonym dywanie przyciągnął uwagę.

Modelka zaprezentowała się w czarnej, posągowej sukni z odkrytymi ramionami, która podkreśliła jej figurę i delikatną opaleniznę.

Jak zdradziła na Instagramie, Sylwia nie zostawiła niczego przypadkowi. Do wieczornej stylizacji wybrała nawet biżuterię z XVIII wieku, by całość miała wyjątkowy charakter.

Fani od razu zasypali ją komplementami, pisząc, że wypadła lepiej niż wiele światowych gwiazd. „Ikona”, „Polski akcent na światowym poziomie”- komentują pod jej wpisami.

