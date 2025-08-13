Tak wyglądał ślub Anety Zając i Mikołaja Krawczyka w „Pierwszej miłości”. Mało kto wie, że poznali się dużo wcześniej... (FOTO)

Aneta Zając i Mikołaj Krawczyk przez lata uchodzili za jedną z najpiękniejszych par polskiego show-biznesu.

Fani „Pierwszej miłości” uwielbiali ich serialowy wątek, a ekranowy ślub do dziś jest wspominany przez widzów.

Mało kto jednak wie, że aktorzy poznali się na długo przed wejściem na plan… i że ich prawdziwe życie potoczyło się zupełnie inaczej niż scenariusz.