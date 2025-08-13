times-dark
Kozaczek
Tak wyglądał ślub Anety Zając i Mikołaja Krawczyka w „Pierwszej miłości”. Mało kto wie, że poznali się dużo wcześniej… (FOTO)

Ich historia nie miała bajkowego finału.

Aneta Zając Love Stories Mikołaj Krawczyk
/ 13.08.2025 /
Marysia
Tak wyglądał ślub Anety Zając i Mikołaja Krawczyka w „Pierwszej miłości". Mało kto wie, że poznali się dużo wcześniej

1 / 17

Tak wyglądał ślub Anety Zając i Mikołaja Krawczyka w „Pierwszej miłości". Mało kto wie, że poznali się dużo wcześniej... (FOTO)

Aneta Zając i Mikołaj Krawczyk przez lata uchodzili za jedną z najpiękniejszych par polskiego show-biznesu.

Fani „Pierwszej miłości” uwielbiali ich serialowy wątek, a ekranowy ślub do dziś jest wspominany przez widzów.

Mało kto jednak wie, że aktorzy poznali się na długo przed wejściem na plan… i że ich prawdziwe życie potoczyło się zupełnie inaczej niż scenariusz.

pierwsza269

2 / 17

Tak wyglądał ślub Anety Zając i Mikołaja Krawczyka w „Pierwszej miłości”. Mało kto wie, że poznali się dużo wcześniej... (FOTO)

Dla milionów widzów byli Marysią i Pawłem — parą, która w „Pierwszej miłości” przeżywała wzloty, upadki i w końcu stanęła na ślubnym kobiercu.

 

pierwsza270

3 / 17

Tak wyglądał ślub Anety Zając i Mikołaja Krawczyka w „Pierwszej miłości”. Mało kto wie, że poznali się dużo wcześniej... (FOTO)

W serialu mieli piękną ceremonię, która wzruszyła widzów do łez. Nic dziwnego, że wiele osób wierzyło, iż ekranowa miłość aktorów narodziła się właśnie na planie. Prawda jest jednak zupełnie inna.

pierwsza271

4 / 17

Tak wyglądał ślub Anety Zając i Mikołaja Krawczyka w „Pierwszej miłości”. Mało kto wie, że poznali się dużo wcześniej... (FOTO)

Aneta Zając i Mikołaj Krawczyk poznali się dużo wcześniej — jeszcze podczas studiów na Wydziale Aktorskim w Łodzi. Ona była na pierwszym roku, on na trzecim.

„Fuksował mnie jak nikt inny, więc był przy mnie najczęściej. Nie mogłam go nie zauważyć”

— wspominała po latach aktorka.

pierwsza272

5 / 17

Tak wyglądał ślub Anety Zając i Mikołaja Krawczyka w „Pierwszej miłości”. Mało kto wie, że poznali się dużo wcześniej... (FOTO)

Los ponownie zetknął ich we Wrocławiu, gdy oboje dostali role w „Pierwszej miłości”. W 2004 roku Aneta została obsadzona jako Marysia, a rok później Mikołaj dołączył do serialu, zastępując innego aktora. To wtedy serialowa relacja przeniosła się do życia prywatnego.

Choć w rzeczywistości nigdy nie wzięli ślubu, na planie „Pierwszej miłości” przeżyli ceremonię jak z bajki. Zdjęcia z tego dnia do dziś krążą w sieci i budzą sentyment wśród fanów.

„To zdecydowanie nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Raczej przyjaźń, która krok po kroku przerodziła się w głębsze uczucie”

— mówił Krawczyk w jednym z wywiadów.

pierwsza278

6 / 17

Tak wyglądał ślub Anety Zając i Mikołaja Krawczyka w „Pierwszej miłości”. Mało kto wie, że poznali się dużo wcześniej... (FOTO)

Ich związek trwał siedem lat. W 2011 roku zostali rodzicami bliźniaków, Roberta i Michała. Jednak dwa lata później ich drogi się rozeszły.

Rozstaniu towarzyszyły medialne plotki, a później także głośny spór o alimenty.

pierwsza279

7 / 17

Tak wyglądał ślub Anety Zając i Mikołaja Krawczyka w „Pierwszej miłości”. Mało kto wie, że poznali się dużo wcześniej... (FOTO)

Choć ich historia zaczynała się jak scenariusz romantycznego filmu, finał przypomina raczej wieloletni serial z dramatycznymi zwrotami akcji.

Zamiast wspólnej troski o dzieci, w sieci od lat toczy się medialna wojna.

 

pierwsza280

8 / 17

Tak wyglądał ślub Anety Zając i Mikołaja Krawczyka w „Pierwszej miłości”. Mało kto wie, że poznali się dużo wcześniej... (FOTO)

Ostatnio Mikołaj Krawczyk ponownie uderzył w byłą partnerkę, publikując w mediach społecznościowych i komentując na TikToku ostre słowa o rzekomym „oprawcy” swoich synów.

Nie przebierał w słowach komentując wygląd Anety, a także porównując ją do swojej obecnej żony.

Internauci nie kryją zaskoczenia, że po tylu latach ich relacja wciąż budzi tak gorące emocje.

pierwsza281

9 / 17

Tak wyglądał ślub Anety Zając i Mikołaja Krawczyka w „Pierwszej miłości”. Mało kto wie, że poznali się dużo wcześniej... (FOTO)
pierwsza282

10 / 17

Tak wyglądał ślub Anety Zając i Mikołaja Krawczyka w „Pierwszej miłości”. Mało kto wie, że poznali się dużo wcześniej... (FOTO)
pierwsza283

11 / 17

Tak wyglądał ślub Anety Zając i Mikołaja Krawczyka w „Pierwszej miłości”. Mało kto wie, że poznali się dużo wcześniej... (FOTO)
pierwsza284

12 / 17

Tak wyglądał ślub Anety Zając i Mikołaja Krawczyka w „Pierwszej miłości”. Mało kto wie, że poznali się dużo wcześniej... (FOTO)
pierwsza286

13 / 17

Tak wyglądał ślub Anety Zając i Mikołaja Krawczyka w „Pierwszej miłości”. Mało kto wie, że poznali się dużo wcześniej... (FOTO)
pierwsza287

14 / 17

Tak wyglądał ślub Anety Zając i Mikołaja Krawczyka w „Pierwszej miłości”. Mało kto wie, że poznali się dużo wcześniej... (FOTO)
pierwsza303

15 / 17

Tak wyglądał ślub Anety Zając i Mikołaja Krawczyka w „Pierwszej miłości”. Mało kto wie, że poznali się dużo wcześniej... (FOTO)
pierwsza304

16 / 17

Tak wyglądał ślub Anety Zając i Mikołaja Krawczyka w „Pierwszej miłości”. Mało kto wie, że poznali się dużo wcześniej... (FOTO)
pierwsza266

17 / 17

Tak wyglądał ślub Anety Zając i Mikołaja Krawczyka w „Pierwszej miłości”. Mało kto wie, że poznali się dużo wcześniej... (FOTO)
