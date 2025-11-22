Nawigacja

Te gwiazdy związały się z młodszymi partnerami. Nie wszystkie z tych relacji przetrwały

Autor Kamila Szamik

Zobacz zdjęcia.

1/14 Małgorzata Szumowska i Mateusz Kościukiewicz
Małgorzata Szumowska i Mateusz Kościukiewicz, fot. KAPiF
source: fot. KAPiF

Małgorzata Szumowska jest reżyserką, a Mateusz Kościukiewicz aktorem. Mężczyzna jest młodszy od ukochanej o 14 lat.

2/14 Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner
Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner, fot. KAPiF
source: fot. KAPiF

Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner, choć związani pracą w teatrze, swoją znajomość rozpoczęli od czysto przyjacielskiej relacji. Ich uczucie rozkwitło jednak stopniowo, przeradzając się z czasem w głębszą więź. Para długo unikała publicznego potwierdzenia związku, głównie z powodu 16-letniej różnicy wieku, która wciąż wywołuje spore poruszenie.

3/14 Katarzyna Warnke i Piotr Stradowski, fot. KAPiF
Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski, fot. KAPiF
source: fot. KAPiF

Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke spotkali się na planie filmu „W spirali” (podczas zdjęć próbnych), co zapoczątkowało ich związek nie tylko zawodowy, ale i prywatny. Dwanaście lat różnicy wieku nie stanowiło dla nich przeszkody w budowaniu rodziny. Niestety, ich relacja nie wytrzymała próby czasu. W 2022 roku para ogłosiła rozstanie, a ich rozwód sfinalizowano orzeczeniem sądu 16 października 2023 roku.

4/14 Małgorzata Kożuchowska i Bartłomiej Wróblewski
Małgorzata Kożuchowska i Bartłomiej Wróblewski, fot. KAPiF
source: fot. KAPiF

Małgorzata Kożuchowska i Bartłomiej Wróblewski zawarli związek małżeński w 2008 roku. Choć konsekwentnie stronią od publicznych wystąpień, wciąż mierzą się z komentarzami na temat dziewięciu lat różnicy wieku. Szczególną uwagę przyciąga fakt, że to aktorka jest starsza od swojego męża.

5/14 Urszula i Tomasz Kujawski
Urszula i Tomasz Kujawski, fot. KAPiF
source: fot. KAPiF

Urszula i Tomasz Kujawski zostali partnerami zaledwie kilka miesięcy po śmierci pierwszego męża piosenkarki. Ich związek od początku wzbudzał sensację i kontrowersje, nie tylko ze względu na krótki czas od żałoby, ale przede wszystkim z powodu dwóch dekad różnicy wieku (Urszula jest starsza).

6/14 Monika Olejnik i Tomasz Ziółkowski
Monika Olejnik i Tomasz Ziółkowski, fot. KAPiF
source: fot. KAPiF

Monika Olejnik i Tomasz Ziółkowski poznali się w radiowej Trójce ponad dwie dekady temu. Dzieląca ich 15 lat różnica wieku nigdy nie stanowiła dla nich przeszkody. Para jest aktywna publicznie – chętnie pojawia się na salonach i sporadycznie dzieli się szczegółami swojego związku w wywiadach.

7/14 Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk
Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk, fot. KAPiF
source: fot. KAPiF

Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk tworzą parę od niemal dekady. Łączy ich siedem lat różnicy wieku, przy czym aktorka jest starsza od swojego partnera.

8/14 Ewa Kasprzyk i Michał Kozerski
Ewa Kasprzyk i Michał Kozerski, fot. KAPiF
source: fot. KAPiF

Ewa Kasprzyk od 2018 roku spotykała się z Michałem Kozerskim. Potwierdziła rozstanie na początku listopada 2025 roku. Kozerski był od niej młodszy o 8 lat.

9/14 Małgorzata Potocka i Iwo Orłowski
Małgorzata Potocka i Iwo Orłowski, fot. KAPiF
source: , fot. KAPiF

Dla Iwo Orłowskiego, młodszego o 16 lat partnera, Małgorzata Potocka zakończyła swoje czwarte małżeństwo z Janem Nowickim. Reżyserkę i jej obecnego ukochanego dzieli znacząca różnica wieku.

10/14 Małgorzata Foremniak i Rafał Maserak
Małgorzata Foremniak i Rafał Maserak, fot. KAPiF
source: fot. KAPiF

Małgorzata Foremniak i Rafał Maserak nawiązali romans kilkanaście lat temu, podczas wspólnego udziału w „Tańcu z gwiazdami”. Ich związek od początku przyciągał uwagę ze względu na 17 lat różnicy wieku, która ich dzieliła.

11/14 Reni Jusis i Tomasz Makowiecki
Reni Jusis i Tomasz Makowiecki, fot. KAPiF
source: fot. KAPiF

Reni Jusis i Tomasz Makowiecki byli małżeństwem, pomimo dzielących ich 9 lat różnicy wieku. Ich związek dobiegł końca, gdy w 2019 roku para uzyskała rozwód.

12/14 Marta Żmuda-Trzebiatowska i Kamil Kula
Marta Żmuda-Trzebiatowska i Kamil Kula, fot. KAPiF
source: fot. KAPiF

Marta Żmuda Trzebiatowska i Kamil Kula pobrali się w 2015 roku. Tę aktorską parę dzieli 5 lat różnicy wieku.

13/14 Ashton Kutcher i Demi Moore
Ashton Kutcher i Demi Moore, fot. Forum
source: fot. Forum

Demi Moore i Ashton Kutcher poznali się w 2003 roku, niedługo po rozstaniu aktorki z Bruce’em Willisem. Różnica 16 lat nie była przeszkodą – para zdecydowała się na ślub. Niestety, mimo początkowego szczęścia, ich małżeństwo ostatecznie się rozpadło.

14/14 Emmanuel i Brigitte Macron
Emmanuel i Brigitte Macron, fot. Forum
source: fot. Forum

Emmanuel i Brigitte Macron od początku swojego związku byli celem nieprzychylnych komentarzy. Głównym powodem krytyki jest kolosalna, 25-letnia różnica wieku, która ich dzieli. Szczególnie duże emocje wzbudza fakt, że pierwsza dama Francji jest starsza od swojego męża.

