Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke spotkali się na planie filmu „W spirali” (podczas zdjęć próbnych), co zapoczątkowało ich związek nie tylko zawodowy, ale i prywatny. Dwanaście lat różnicy wieku nie stanowiło dla nich przeszkody w budowaniu rodziny. Niestety, ich relacja nie wytrzymała próby czasu. W 2022 roku para ogłosiła rozstanie, a ich rozwód sfinalizowano orzeczeniem sądu 16 października 2023 roku.