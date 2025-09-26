Tłumy gwiazd na wernisażu „Projekt Kobiety”. Odmieniona Dankwa, Hyży, bajkowa Kurdej-Szatan, Sokołowska……
Michalina Sosna, Karolina Chapko, Anna Karczmarczyk, Katarzyna Zdanowicz...
/ 26.09.2025 /
1 / 16
Barbara Kurdej-Szatan
2 / 16
Misheel Jargalsaikhan
3 / 16
Karolina Chapko
4 / 16
Maja Hyży i Konrad Kozak
5 / 16
Emilia Dankwa
6 / 16
Michalina Sosna
7 / 16
Kamila Kamińska
8 / 16
Anita Sokołowska
9 / 16
Anna Gzyra
10 / 16
Anna Karczmarczyk
11 / 16
Katarzyna Zdanowicz
12 / 16
Agnieszka Mrozińska i Alex Mroziński
13 / 16
Aleksandra Hamkało
14 / 16
Anna Korcz
15 / 16
Anna Jarosik i Elżbieta Jarosik
16 / 16
Aleksandra Kisio
Man | 26 września 2025
Hamkało cudowna!