Tłumy gwiazd na wernisażu „Projekt Kobiety”. Odmieniona Dankwa, Hyży, bajkowa Kurdej-Szatan, Sokołowska……

Michalina Sosna, Karolina Chapko, Anna Karczmarczyk, Katarzyna Zdanowicz...

Anita Sokołowska Anna Karczmarczyk Barbara Kurdej Szatan Emilia Dankwa Karolina Chapko Maja Hyży Michalina Sosna
/ 26.09.2025 /
KJ
kurdej-szatan-pokaz źródło AKPA

1 / 16

Barbara Kurdej-Szatan
Jargalsaikhan-pokaz źródło AKPA

2 / 16

Misheel Jargalsaikhan
chapko-pokaz źródło AKPA

3 / 16

Karolina Chapko
hyzy-pokaz źródło AKPA

4 / 16

Maja Hyży i Konrad Kozak
dankwa-pokaz źródło AKPA

5 / 16

Emilia Dankwa
sosna-pokaz źródło AKPA

6 / 16

Michalina Sosna
kaminska-pokaz źródło AKPA

7 / 16

Kamila Kamińska
sokołowska-pokaz źródło AKPA

8 / 16

Anita Sokołowska
gzyra-pokaz źródło AKPA

9 / 16

Anna Gzyra
kaczamarczyk-pokaz źródło AKPA

10 / 16

Anna Karczmarczyk
zdanowicz-pokaz źródło AKPA

11 / 16

Katarzyna Zdanowicz
mrozinska-pokaz źródło AKPA

12 / 16

Agnieszka Mrozińska i Alex Mroziński
hamkalo-pokaz źródło AKPA

13 / 16

Aleksandra Hamkało
korcz-pokaz źródło AKPA

Anna Korcz

Anna Korcz
jarosik-pokaz źródło AKPA

15 / 16

Anna Jarosik i Elżbieta Jarosik
kisio-pokaz źródło AKPA

16 / 16

Aleksandra Kisio
Man | 26 września 2025 Odpowiedz

Hamkało cudowna!

