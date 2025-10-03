times-dark
Wersow świętowała premierę filmu TYLKO z Frizem… Wiemy, gdzie podziały się jej przyjaciółki z wieczoru panieńskiego?

Na panieńskim bawiły się razem, ale dzień później zabrakło ich na najważniejszym wydarzeniu w karierze Wersow.

Friz Hi Hania Sylwia Gaczorek Wersow żaklina Ta Dinh
03.10.2025
Marysia
Wersow w ostatnim czasie przeżywa prawdziwy rollercoaster emocji.

Najpierw hucznie świętowała swój wieczór panieński w otoczeniu najbliższych przyjaciółek, później ślub, a teraz stanęła na czerwonym dywanie podczas premiery filmu dokumentalnego o jej miłości z Frizem.

Jednak na uwagę zasługuje jeden szczegół: wśród gości zabrakło jej „najlepszych przyjaciółek”, które wcześniej towarzyszyły jej na panieńskim.

Na swoim wieczorze panieńskim Wersow mogła liczyć na wsparcie przyjaciółek.

Razem z nią świętowały m.in. Hi Hania, Zaklina Ta Dinh czy Sylwia Gaczorek. Influencerki chętnie pozowały do wspólnych zdjęć, a fotki z imprezy trafiły na Instagrama Weroniki.

W dniu publikacji zdjęć w wieczoru panieńskiego, odbyła się premiera filmu dokumentalnego „Friz & Wersow. Miłość w czasach online”

– wydarzenie, które miało być ukoronowaniem ich historii miłosnej. Para pojawiła się razem na czerwonym dywanie, a w sieci aż huczało od relacji z gali.

Zauważyliśmy jednak, że wśród gości zabrakło wspomnianych przyjaciółek.

Co ciekawe, niektóre z nich tego samego wieczoru relacjonowały… obecność na innej premierze – programu na YouTube „Sabotażysta”.

Inne natomiast wrzucały stories z domowego zacisza.

Czy to zwykły zbieg okoliczności, czy może coś więcej kryje się za tą nieobecnością?

Wersow nie odniosła się do sytuacji, ale w komentarzach pod zdjęciami nie brakuje pytań o jej relacje z najbliższymi.

Anonim | 4 października 2025 Odpowiedz

Kto to sa za ludzie????!!!!!! Nigdy nie slyszalam🤷‍♀️Czym sobie zasluzyli aby sie o nich rozpisywac?????

