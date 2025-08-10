times-dark
Aktorzy wyróżnieni na „XXVIII Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Komediowych”! Rafał Cieszyński, Renata Dancewicz (FOTO)

Maria Pakulnis, Helena Sujecka, Patryk Szwichtenberg i inni.

Rafał Cieszyński Renata Dancewicz
/ 10.08.2025 /
Maria Pakulnis

Maria Pakulnis

Renata Dancewicz, Rafał Cieszyński, Maria Pakulnis, Bogdan Koca, Patryk Szwichtenberg, Mateusz Kościukiewicz, Helena Sujecka pojawili się 9 sierpnia w Lubomierzu, z okazji XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych.

Maria Pakulnis

Maria Pakulnis

Co roku, prócz uznanych artystów, wydarzenie gromadzi tysiące miłośników polskich komedii, którzy mają ochotę spotkać się ze swoim idolem i poszerzyć wiedzę o rodzimej kinematografii.

Renata Dancewicz

Renata Dancewicz

Tradycyjnie, aktorzy odsłonili też nowe tablice ze swoim nazwiskiem w Zaułku Filmowym im. Sylwestra Chęcińskiego. Szczególnie zadowoleni byli fani filmów: „Fuks 2”, „Dalej jazda!” oraz „Piłkarski poker”, które zostały wyświetlone na wielkim ekranie.

Renata Dancewicz

Renata Dancewicz

Punktem kulminacyjnym sobotniego programu – koncert zespołu KOMBI.

Rafał Cieszyński

Rafał Cieszyński
Rafał Cieszyński

Rafał Cieszyński
Helena Sujecka, Patryk Szwichtenberg

Helena Sujecka i Patryk Szwichtenberg
Patryk Szwichtenberg

Patryk Szwichtenberg
Helena Sujecka i Patryk Szwichtenberg

Helena Sujecka i Patryk Szwichtenberg
Kombi

Kombi
