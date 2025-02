Gosia i Jarek to uczestnicy znani z produkcji „Chłopaki do wzięcia”. Para wzięła nawet ślub w programie, jednak jakiś czas później pojawiły się plotki o ich rozstaniu. Na dzień dzisiejszy status ich związku poddany jest wielu wątpliwościom, szczególnie po słowach, które padły ze strony Gosi. Przyznała się ona m.in. do utraty ciąży i nieodpowiedzialnego zachowania ze strony Jarusia, oraz wyznała, jak obecnie wygląda ich relacja.

Gosia z „Chłopaków do wzięcia” o relacji z Jarusiem

Gosia i Jarek Mergner to para, która zasłynęła z programu „Chłopaki do wzięcia”. Niestety ich dość burzliwa relacja stoi pod ciągłym znakiem zapytania, a oprócz tego jakiś czas temu na ich drodze pojawiły się kolejne trudności. Jedną z nich było dramatyczne wydarzenie związane z utratą ciąży. Gosia opowiedziała o tym szerzej na Tik Toku i wyznała, że w tym okresie Jarek nie poczuł się do odpowiedzialności, a ona nie otrzymała od niego żadnego wsparcia.

Ja płakałam, bo ja byłam w szpitalu, a Jarek się o mnie nie martwił. Pojechał do kolegi (…). Byłam w ciąży z nim i dziecko zmarło. Poroniłam (…). Nie martwił się, czy coś się stało. Wydzwaniałam na jego telefon, nie odbierał. (…) Ja chciałam z nim porozmawiać, pogadać, dałam mu jeszcze jedną szansę – co ty, nie chciał ze mną rozmawiać, nic. Ale Jarek powiedział, że już nie chce wrócić, chce być z matką – tłumaczyła Gosia.

Gosia wyznała, że na początku małżeństwa z Jarkiem wszystko się układało, jednak po jakimś czasie ich relacja zaczęła się psuć. Jak sama twierdzi, to brak zaangażowania ze strony Jarka w życie i potrzeby rodzinne doprowadził do tego. Według niej, to ona zabiegała o opłaty i potrzeby związane z mieszkaniem, a Jarek zupełnie się tym nie interesował.

Ja się nie dam, on jest oszust i będzie oszust (…). Tylko żeruje na żony pieniądze (…). On myślał, że będzie za darmo mieszkać, to nic nie ma za darmo (…). On jak byłby mądry to by do mnie zadzwonił i byśmy żyli razem. Odchodzi i wraca, odchodzi i wraca (…). Później będzie płakał, później będzie za późno (…) Było ok, wzięliśmy ślub, było ok porozmawialiśmy (…), ale teraz Jarek zrobił się taki głupi – wyznała Gosia.

Na koniec swojego wywodu Gosia dodała, że w grę wchodziła nawet inna kobieta.