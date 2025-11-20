GQ Poland wchodzi do gry i robi to z rozmachem. Zamiast spokojnej premiery, redakcja urządza otwarty event, który ma zamienić Centrum Praskiego Konesera w miejsce pełne światła, muzyki i miejskiego stylu. Takiej zapowiedzi debiutu nowego magazynu lifestyle’owego jeszcze u nas nie było.

GQ EXPERIENCE. Startuje o 18:30 i od razu podkręca tempo

Wszystko zacznie się na dziedzińcu Centrum Praskiego Koneser. Redakcja GQ Poland chce, by goście poczuli się jak na dużym, światowym evencie. Będzie głośno, będzie jasno i będzie w klimacie, w którym moda miesza się z miejską kulturą.

W programie znalazł się pokaz modowo artystyczny, który ma być bardziej spektaklem niż klasycznym wybiegiem. Twórcy zapowiadają ruch, performance i odrobinę zaskoczenia. Ma to wprowadzić gości w świat nowego GQ. Na koniec wieczoru zaplanowano koncert gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Występ przygotowano specjalnie na tę okazję, a całość będzie transmitowana w streamie. Redakcja trzyma nazwisko artystki lub artysty w tajemnicy, co tylko podkręca ciekawość.

Magdalena Jaworska, dyrektor marketingu i projektów specjalnych GQ Poland mówi wprost: „GQ EXPERIENCE to więcej niż wydarzenie. To żywe doświadczenie marki, która łączy sztukę, modę i miejską kulturę w jednym miejscu i czasie. To zaproszenie do świata GQ Poland – magazynu, który inspiruje, definiuje styl i celebruje współczesną męskość”

Warszawiacy dostaną cały wieczór atrakcji

Ten event nie kończy się na pokazie i koncercie. Cały Koneser gra w barwach GQ, więc można spędzić tam nawet kilka godzin i co chwilę odkrywać coś innego.

Co dokładnie czeka na gości?

DJ set i chill zone – muzyka, dobra atmosfera i miejsce, żeby odpocząć między wrażeniami w okolicach siedziby redakcji GQ Poland,

– muzyka, dobra atmosfera i miejsce, żeby odpocząć między wrażeniami w okolicach siedziby redakcji GQ Poland, Beforek w restauracji „Setka Powodów” – redakcja GQ Poland przygotowała swoje kulinarne polecajki.

– redakcja GQ Poland przygotowała swoje kulinarne polecajki. Darmowe wejście do Muzeum Sztuki Nowoczesnej od 18:00 do 21:00 na hasło GQ.

od 18:00 do 21:00 na hasło GQ. Specjalne menu w restauracjach L’Osteria, Bombaj Masala i Spółdzielnia.

L’Osteria, Bombaj Masala i Spółdzielnia. 10 % zniżki w sklepie stacjonarnym More Madam (moremadam.pl) 26 i 27 listopada – idealne dla fanów skandynawskiego designu.

(moremadam.pl) 26 i 27 listopada – idealne dla fanów skandynawskiego designu. Mobilna kawiarnia Green Caffee Nero , otwarta od 18:00 do 21:00.

, otwarta od 18:00 do 21:00. Czekolada od Wedla rozdawana na Placu Konesera. Słodki bonus, który na takich wydarzeniach zawsze robi robotę.

Brzmi jak plan na cały wieczór, nie tylko na jeden event.

GQ Poland w sprzedaży dzień później

GQ to jeden z najpopularniejszych magazynów lifestyle’owych na świecie. Teraz wchodzi na polski rynek i obiecuje własne spojrzenie na modę, kulturę i współczesną męskość.

Pierwszy numer GQ Poland pojawi się w kioskach 27 listopada. Kupisz go w Empiku, Inmedio, Relay i w sklepie online sklep.gq.pl.