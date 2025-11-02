Rok po śmierci Barbary Sienkiewicz, znanej aktorki i matki bliźniąt, reporterzy odwiedzili jej grób. To, co zobaczyli, chwyta za serce. Miejsce spoczynku gwiazdy, która samotnie wychowywała dzieci i walczyła z przeciwnościami losu, wygląda na zapomniane.

Smutny widok na Cmentarzu Północnym. Grób Barbary Sienkiewicz w opłakanym stanie

Barbara Sienkiewicz zyskała ogólnopolską rozpoznawalność nie tylko dzięki rolom w serialach takich jak „Klan” czy występom w Teatrze Lalka, ale przede wszystkim z powodu swojego niezwykłego macierzyństwa. W 2015 roku, w wieku 59 lat, urodziła bliźnięta – synka i córeczkę, stając się „najstarszą matką w Polsce”. Choć jej decyzja wywołała ogromne poruszenie, aktorka wielokrotnie podkreślała, że macierzyństwo było dla niej największym szczęściem.

Ostatnie lata życia Barbary Sienkiewicz nie były jednak łatwe. Samotnie wychowywała dzieci i opiekowała się schorowaną matką, co mocno odbiło się na jej zdrowiu. 7 czerwca 2024 roku media obiegła tragiczna wiadomość o jej nagłej śmierci.

Chwilę przed godziną 3:00 w nocy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące podejrzenia zgonu kobiety. Zastali na miejscu ratowników, którzy potwierdzili zgon 69-letniej kobiety. Zgon nie ma charakteru kryminalnego – informowała wówczas podkomisarz Ewa Kołdys z warszawskiej policji.

Po śmierci aktorki najwięcej emocji wzbudzała kwestia opieki nad jej małoletnimi dziećmi. Ostatecznie rodzeństwo trafiło pod skrzydła pełnomocnika prawnego, który jak podkreślano, chciał zapewnić im spokój i anonimowość.

Uroczysty pogrzeb Barbary Sienkiewicz odbył się 27 czerwca 2024 roku. Aktorka spoczęła w rodzinnym grobie na Cmentarzu Północnym w Warszawie, obok swojej matki. W dniu pożegnania jej grób tonął w kwiatach i zniczach – dowodach pamięci i wzruszenia.

Jednak rok później, jak donosi Super Express, ten obraz wygląda zupełnie inaczej. Miejsce pochówku artystki jest w złym stanie – porasta je trawa i chwasty, a po wieńcach pozostały jedynie resztki sztucznych kwiatów.

Ziemisty nagrobek z trudem można dostrzec w morzu zieleni. Na grobie leży mały wieniec i pojedynczy znicz – opisuje gazeta.

Choć widać ślady odwiedzin, grób wydaje się zaniedbany.

Barbara Sienkiewicz do końca pozostawała symbolem odwagi i determinacji. Jej historia – kobiety, która wbrew wszystkim została matką i nigdy nie przestała walczyć o swoje dzieci – na zawsze pozostanie jedną z najbardziej poruszających w polskim show-biznesie.