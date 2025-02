Gwiazda zdradziła, że choć wiele przyszłych mam czeka na moment poznania płci dziecka, ona chce, aby była to niespodzianka aż do porodu. Za to szczególnie wyczekiwała innego momentu, który – jak podkreśliła – sprawił, że wszystko stało się bardziej rzeczywiste.

Magiczny moment, który zmienia wszystko

Klaudia El Dursi w ostatnich miesiącach skupia się na życiu rodzinnym, ale nie zwalnia tempa zawodowo. Prowadzi kolejne sezony „Hotelu Paradise”, angażuje się w projekty modowe i aktywnie dzieli się swoją codziennością w mediach społecznościowych. Teraz jednak to jej prywatne życie przyciąga największą uwagę fanów.

Modelka, która od dawna dzieli się refleksjami na temat ciąży, właśnie opublikowała wpis, w którym opisała magiczny moment – pierwsze ruchy swojego dziecka!

Czekałam bardzo na pierwsze ruchy dziecka, na ten moment kiedy wszystko jakoś bardziej staje się rzeczywistością. Teraz każdy poranek będzie inny, szczęśliwszy, pełniejszy, kiedy to poza promieniami słońca będę budziła się w towarzystwie słodkich ruchów w brzuszku– napisała Klaudia, dzieląc się swoją radością.

Choć modelka zaznaczyła, że nie chce poznać płci dziecka przed porodem, fani zaczęli się zastanawiać, czy przypadkiem rodzina nie ma już pewnych przypuszczeń. Wszystko przez filmik, który pojawił się na jej Instagramie, gdzie Klaudia siedzi w aucie ze swoimi synami, a oni zgadują, kim w przyszłości będzie ich młodsze rodzeństwo.

„Jeśli kopie nogami – to piłkarz, jeśli rączkami – to bokser!” – stwierdzili synowie, co może sugerować, że zakładają, pojawienie się chłopca. Czyżby dzieci Klaudii miały przeciek informacji, czy to tylko zabawa? A może prezenterka celowo podgrzewa atmosferę wokół swojej ciąży?

Pod zdjęciem, na którym modelka czule obejmuje swój brzuch, posypały się gratulacje od fanów i znajomych z branży. „Ja obstawiam perkusistkę” – zażartowała jedna z internautek, sugerując, że maleństwo już pokazuje swój temperament!