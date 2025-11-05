Lech Wałęsa znów znalazł się pod opieką lekarzy. Były prezydent, który niedawno wrócił z wyczerpującej podróży po Stanach Zjednoczonych, trafił do szpitala. Jego biuro wydało pilny komunikat, w którym zdradziło, w jakim naprawdę jest stanie.

Lech Wałęsa w ostatnich tygodniach nie zwalniał tempa. Pomimo wieku – 82 lat i długiej listy problemów zdrowotnych, były prezydent zdecydował się na wymagającą trasę wykładową po Stanach Zjednoczonych. Występował m.in. w Los Angeles i Kanadzie, gdzie opowiadał o wolności, demokracji i historii Polski. Jak sam przyznawał, bilety na jego wystąpienia rozchodziły się błyskawicznie, a zainteresowanie jego osobą było ogromne.

Po powrocie do kraju Wałęsa jednak ponownie trafił do szpitala. Jak poinformowało jego biuro, były prezydent przeszedł kontrolę lekarską po intensywnym wyjeździe. Informację potwierdził w rozmowie z „Super Expressem” dyrektor biura Lecha Wałęsy, Marek Kaczmar.

Pan prezydent przechodzi kontrolę w szpitalu w kontekście stanu zużycia po USA – powiedział.

Z komunikatu wynika, że hospitalizacja ma charakter profilaktyczny. Lekarze chcą upewnić się, że organizm byłego prezydenta prawidłowo reaguje po długim locie i serii spotkań, które wymagały od niego ogromnej energii.

W ostatnich latach Lech Wałęsa wielokrotnie wspominał o swoich problemach zdrowotnych. Zmagał się m.in. z nowotworem pęcherza, a niedawno przeszedł operację barku i rozpoczął rehabilitację. Mimo tego nie zamierza rezygnować z aktywności publicznej. Na swoich profilach w mediach społecznościowych regularnie komentuje bieżące wydarzenia i dzieli się kulisami swojej pracy.

Jego sympatycy od razu zaniepokoili się wiadomością o pobycie w szpitalu, jednak biuro uspokaja nie ma powodów do paniki. Kontrola ma na celu jedynie sprawdzenie stanu zdrowia po wyjątkowo intensywnych tygodniach.