Od wielu lat zdrowie Lecha Wałęsy wymaga stałej kontroli. Nie jest tajemnicą, że zmaga się on z cukrzycą, która w przeszłości doprowadziła do poważnych komplikacji, a także z chorobami serca, przez które konieczne było wszczepienie rozrusznika. Dodatkowo przeszedł operację usunięcia zaćmy i ciężko przechorował COVID-19.

Lech Wałęsa ujawnił przyczynę operacji!

Lech Wałęsa pod koniec sierpnia po raz kolejny trafił do szpitala, a jego najnowsze zdjęcia z placówki medycznej wzbudziły ogromne poruszenie wśród internautów. Były prezydent nie ukrywa, że tym razem sytuacja była wyjątkowo poważna. Przeszedł operację związaną z nowotworem pęcherza. W rozmowie z „Super Expressem” były prezydent przyznał, że walka z chorobą wciąż trwa.

Mam nadzieję, że pokonałem raka. Miałem nowotwór w pęcherzu. Lekarze coś tam pocięli, poszerzyli i tyle. Było kiedyś zdrowie, teraz nie ma… – wyznał w rozmowie.

Były prezydent w emocjonalnym wpisie podziękował przede wszystkim lekarzom za opiekę i wsparcie. Internauci natychmiast zareagowali lawiną życzeń powrotu do zdrowia. Nie da się ukryć, że po ostatnich wpisach otrzymał on wiele życzliwych słów od swoich fanów.

Chciałbym jeszcze raz z całego serca podziękować całemu zespołowi, który opiekował się mną, moim zdrowiem i życiem. Serdecznie wszystkich pozdrawiam dzięki Wam powoli wracam do zdrowia po operacji i zabiegach!!! – przekazał Wałęsa.

Lech Wałęsa: Coraz częściej myślę o śmierci…

Mimo poważnych problemów Wałęsa pozostaje aktywny w przestrzeni publicznej. Wciąż pozostaje także w napiętym rytmie obowiązków. Jego kalendarz spotkań sięga aż do końca października. W planach ma m.in. wizytę w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, gdzie weźmie udział w uroczystościach związanych z 45. rocznicą powstania Solidarności oraz obchodami Dnia Solidarności i Wolności.