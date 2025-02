Luna komentuje śmierć Liama Payne’a. Wspomina o własnej walce z depresją

Luna wzbudza w internautach mieszane emocje. Ma grono fanów, którzy śledzą każdy jej ruch i uwielbiają jej oryginalny styl. Są też ludzie, którym nie podoba się muzyka, wizerunek i sposób wypowiadania się artystki. Ich krytyka bywa czasami dla Luny bardzo bolesna…

Hejt pojawił się na wielu polach. Ostatnio doświadczyłam hejtu związanego z tym co kocham najbardziej robić, czyli z moją muzyką. I ten hejt chyba najbardziej mnie dotknął, bo o ile kiedy jestem hejtowana za mój styl, za to jak wyglądam, jaką mam osobowość, jak się zachowuje, może aż mnie nie dotyka jak coś, w co wkładam całe moje serce i co uważam, że jest bardzo szczere. Wtedy ten hejt jest bardzo bolesny — powiedziała Luna w rozmowie z „Halo tu Polsat”.