Martyna Wojciechowska od kilku miesięcy zachwyca formą – wygląda na wypoczętą, szczuplejszą i bardziej promienną niż kiedykolwiek wcześniej. Wiele osób zastanawia się, jak udało jej się osiągnąć taką metamorfozę. Podróżniczka nie kryje, że kluczem okazała się metoda, o której większość z nas… zapomina.

Martyna Wojciechowska zachwyca odmienionym wyglądem. Co się zmieniło?

Martyna Wojciechowska od lat kojarzona jest z siłą, niezależnością i… praktycznością. Dlatego też nie znajdziemy u niej eksperymentów z kontrowersyjnymi dietami czy cudownymi środkami na odchudzanie. Jej przemiana to efekt świadomych wyborów – zarówno tych na talerzu, jak i w podejściu do codzienności. Dziennikarka przyznaje, że najważniejsze dla niej są zdrowe nawyki, które może utrzymać przez lata. A jednym z nich jest metoda, której wielu z nas nie traktuje poważnie, choć może zdziałać cuda.

Podstawą nowego podejścia Martyny Wojciechowskiej do odżywiania jest technika ,,mindful eating”, czyli po prostu… świadome jedzenie. Chodzi o to, by nie jeść w biegu, nie przeżuwać byle jak, nie wrzucać w siebie przypadkowych porcji. Dziennikarka stawia na dokładne żucie, celebrowanie każdego kęsa i skupienie się na tym, co ląduje na talerzu – i w żołądku. Zdaniem ekspertów, to nie tylko ułatwia trawienie, ale też pozwala szybciej poczuć sytość i ogranicza ochotę na podjadanie. Efekt? Smuklejsza sylwetka i… więcej energii.

W rozmowie z Pudelkiem podróżniczka przyznała, że jej dieta nie jest ekstremalna, ale za to dobrze przemyślana. Wyeliminowała ze swojego jadłospisu mleko i nabiał, ponieważ – jak mówi – nie służą jej trawieniu. Ogranicza też gluten, cukier oraz przetworzoną żywność, ale bez popadania w skrajności.

Jak jestem w Polsce, mogę rozsądnie wybierać. Wykluczyłam mleko i produkty mleczne, bo po prostu mi to nie służy. Staram się uważać z glutenem, cukrem i wysoko przetworzonym jedzeniem, ale to wszystko – tłumaczy.

Ale chociaż ma już swoje żywieniowe zasady, nie zamierza rezygnować z kulinarnych doświadczeń w podróży.

Jak jadę na drugi koniec świata, nigdy nie odmawiam, kiedy ktoś mnie czymś częstuje.

Jej podejście to połączenie zdrowego rozsądku, szacunku do własnego ciała i otwartości na świat. I wygląda na to, że działa – zewnętrznie i od środka.