Michał Piróg to znana osobowość medialna i jedna z najbardziej rozpoznawalnych w polskim show-biznesie. Teraz w rozmowie z naszą redakcją celebrytka zabrał kilka słów i powiedział nam m.in. co myśli na temat potencjalnego konfliktu zbrojnego w Polsce.

Michał Piróg komentuje temat potencjalnej wojny w Polsce

Michał Piróg to znany i lubiany tancerz, choreograf oraz prowadzący program telewizyjny „Top Model”. Poza tym dał się również w przeszłości poznać szerszej publiczności w takich programach jak m.in.: „You Can Dance – Po prostu tańcz!” czy „Azja Express”. W świecie medialnym znany jest również jako osoba, która nie boi się mówić na głos, to co myśli.

Teraz w rozmowie z naszą redakcją celebryta został zapytany przez naszego reportera co myśli o aktualnej sytuacji w Polsce i na świecie pod kątem bezpieczeństwa. Jak wiemy, w ostatnim czasie coraz częściej mówi się o potencjalnym zagrożeniu wojną w szczególności, że na wschodniej granicy konflikt zbrojeniowy toczy się już od kilku lat. Celebryta mówi wprost, że raczej nie ma obaw, ale oczywiście nigdy nic nie wiadomo.

Na pewno jak masz rodzinę, to boisz się o życie rodziny. To jest inny level troski. Ja mam trochę łatwiej, bo nie mam rodziny w postaci dzieci, bo rodzic chyba najbardziej boi się o dzieci, w drugiej kolejności o żonę, męża, potem dopiero o rodziców. Nie odczuwam aż takiego zagrożenia. Oczywiście ryzyko istnieje zawsze, ale to wszędzie o każdej porze dnia i godziny, bo nie wiadomo co się wydarzy na świecie – powiedział nam Michał Piróg.

Tancerz i choreograf ujawnił również, że kiedyś podczas różnych wyjazdów zawodowych miał okazję sam doświadczyć wojny np. na Ukrainie czy w Izraelu. Dodał również, że choć jest to przykre doświadczenie, to po części media niepotrzebnie napędzają ten strach.

Oczywiście nie chciałbym, żeby wojna się zaczęła na terenie Polski, żeby ktokolwiek z nas tego doświadczał, bo sam doświadczyłem kilku wojen ma kilku kontynentach w trakcie wojny. Jest to zawsze wielka tragedia. Nie aż tak jak nam pokazują, bo media też nas straszą wieloma rzeczami (…). Z mojej perspektywy człowieka jest niepotrzebna, ale z perspektywy szerszej czasami konieczna – dodał.

Na koniec celebryta wyznaje z nadzieją, że oby nigdy nie doszło do wojny w naszym kraju. Mimo wszystko ma takie przekonanie, że jest to niezależne od nas, a wojny są wpisane w istnienie naszej cywilizacji.