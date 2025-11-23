20 lat temu był jedną z największych gwiazd w Polsce. Po „Big Brotherze” nie schodził z ekranów, zapełniał ścianki i realizował kolejne medialne projekty. A potem… zniknął. Klaudiusz Ševković dopiero niedawno ujawnił, co stało za jego odejściem z show-biznesu i jak wygląda jego życie dziś.

Był jednym z największych ulubieńców widzów „Big Brothera”

Pierwsza edycja „Big Brothera” była telewizyjnym fenomenem. Polacy śledzili życie uczestników 24 godziny na dobę, a część z nich z dnia na dzień stała się ogólnokrajowymi celebrytami. W tym gronie znajdował się Klaudiusz Ševković – charyzmatyczny, charakterystyczny i błyskawicznie rozpoznawalny.

Po wyjściu z domu Wielkiego Brata jego kariera przyspieszyła. Klaudiusz pojawiał się na największych imprezach i premierach, prowadził programy kulinarne i sprzedażowe, zagrał w kilku produkcjach filmowych, a nawet wydał książki i nagrał album muzyczny.

Przez lata był stałym punktem show-biznesu. Aż do momentu, gdy postanowił się z niego wycofać.

„Zniknąłem, bo musiałem poskładać życie” – zdradza po latach

W jednym z ostatnich wywiadów Ševković przyznał, że medialna cisza miała bardzo poważne powody. Jego życie osobiste zaczęło się rozsypywać – celebryta rozwiódł się z żoną, a rodzina przeszła trudny czas zmian i reorganizacji. To właśnie wtedy zniknął z kamer i czerwonych dywanów.

Mimo wszystko nie odciął się na dobre od ludzi, którzy pamiętają jego udział w pierwszej edycji „Big Brothera”. Podkreśla, że do dziś może liczyć na zaskakująco dużą sympatię fanów, którzy wciąż pytają o jego życie i zapraszają go do rozmów.

Jego dzieci są już dorosłe i robią furorę w sieci

Choć Klaudiusza jest w mediach mniej, wciąż pozostaje aktywny w social mediach – właśnie tam najczęściej chwali się swoimi dorosłymi dziećmi, które są jego ogromną dumą.

Vanessa i Tiger uwielbiają podróżować, publikują relacje z dalszych i bliższych wyjazdów, a ich wspólną pasją jest także golf i dobra kuchnia. Jak przyznaje Klaudiusz, jego dzieci odziedziczyły po nim ciekawość świata i potrzebę działania.

Celebryta dziś prowadzi życie znacznie spokojniejsze niż to, które obserwowaliśmy na początku lat 2000. Skupia się na rodzinie, własnych projektach i „uważa, że najlepsze dopiero przed nim”.