,,Nikt o tym nie mówi” Natalia Jakuba o ciemnej stronie operacji piersi

Coraz więcej gwiazd otwarcie mówi o poprawianiu urody i ingerencji chirurga w wygląd. Jednak mało kto podejmuje temat tego, co dzieje się PO operacji. Natalia Jakula właśnie postanowiła wbić kij w mrowisko i zdradzić, co naprawdę dzieje się po wszczepieniu implantów. Jej relacja nie jest cukierkowa – to prawdziwa przestroga dla dziewczyn, które marzą o idealnym biuście.

Przyznała, że na operację powiększenia piersi zdecydowała się w młodym wieku, pod wpływem mody i otoczenia. Dziś uważa, że była to pochopna decyzja.

W dość młodym wieku dałam się skusić modzie i zoperowałam piersi. Teraz uważam, że to był błąd, bo z taką decyzją warto poczekać co najmniej do narodzin dzieci lub pełnej dojrzałości emocjonalnej – czytaj zdrowej pewności siebie. Najlepiej grubo po 30-tce, jeśli w ogóle…– wyznała na Instagramie.

Influencerka podzieliła się swoimi doświadczeniami i od razu przyciągnęła uwagę. W poście podkreśliła, że wiele kobiet decyduje się na operację dla „pewności siebie”, ale jej zdaniem to droga donikąd: ,,Wszystko jest dla ludzi, ale mało kto mówi o tym, jak częste są problemy i powikłania po takim zabiegu”

Zdradziła, że operacje piersi nigdy nie kończą się na jednym zabiegu. Implanty mogą się ,,przemieszczać, obkurczać, pękać, przecierać”, a w efekcie konieczne są poprawki: czasem jednej piersi, czasem obu… a czasem trzeba je po prostu usunąć.

Sugeruje swoim obserwatorkom, że lepiej poczekać, zamiast rzucać się od razu na stół operacyjny. Wspomniała również o rosnącym trendzie powrotu do naturalności i rezygnacji z ekstremalnych modyfikacji ciała.

Słowa trenerki to kolejny przypadek, kiedy influencerka otwarcie mówi, że poprawianie wyglądu może mieć swoje konsekwencje. Ostatnio podobne refleksje miały m.in. Blac Chyna czy Ewel0na z „Warsaw Shore”, które usunęły implanty i filery. Czyżby trend wielkich biustów odchodził do lamusa?

Natalia Jakula zostawiła swoim obserwatorkom pytanie: „Jakie są Wasze doświadczenia?” – i można się spodziewać, że dyskusja dopiero się rozpocznie. Bo chociaż media wciąż promują „perfekcyjne” sylwetki, coraz więcej kobiet przekonuje się, że cena za idealny wygląd może być wyższa, niż się wydaje.