W życiu miłosnym Jacka Borkowskiego ostatnio sporo się dzieje. Jego związek wisi na włosku, a słowa żony nie pozostawiają wątpliwości. Nie da się ukryć, że ich relacja kwitła na oczach internautów, a oboje wydawali się być szczęśliwi. Teraz jednak małżonka nie gryzie się w język i otwarcie mówi o problemach w małżeństwie, kierując zarzuty w stronę Borkowskiego.

Świeżo upieczona żona Borkowskiego potwierdza kryzys w małżeństwie! To koniec wielkiej miłości?!

Jacek Borkowski to polski aktor, który przez lata zagrał w wielu produkcjach, jednak największą popularność zyskał dzięki roli Piotra Rafalskiego w serialu „Klan”. W polskim show-biznesie uznawany jest za jednego z najbardziej „kochliwych” aktorów, ponieważ rok temu po raz czwarty stanął na ślubnym kobiercu. Jego obecną małżonką jest Jolanta z Krakowa. Aktor oświadczył się jej po kilku miesiącach znajomości. W grudniu 2023 r. poślubił ją w urzędzie stanu cywilnego, a we wrześniu ubiegłego roku doszło do ceremonii kościelnej.

Świeżo upieczeni małżonkowie Jacek Borkowski i Jolanta Popławska na gali charytatywnej Fundacji „Rak’n’Roll. Wygraj Życie!” (FOTO)

Niestety w małżeństwie Borkowskich nie dzieje się najlepiej. Jolanta jakiś czas temu udzieliła wymownego wywiadu w serwisie „Show News”, przedstawiając męża w nie najlepszym świetle.

Jacek zarzucił mi, że nie potrafię dostosować się do zasad panujących w jego rodzinie i że nie jestem stadna. Nie jestem kozą, która wyszła za pasterza stada. Owszem, długo mieszkałam sama, bo moja córka jest dorosła. I przenosząc się do Jacka, na pewno w jakimś stopniu naruszyłam istniejące od lat strefy komfortu jego Magdy. Ale byłam pewna, że biorę sobie za męża aktora, wokalistę, dobrego człowieka, który w razie potrzeby będzie potrafił zająć stanowisko – powiedziała Jolanta Borkowska.

Stało się! Jacek Borkowski poślubił Jolantę Popławską (ZDJĘCIA)

Nie minęło wiele czasu, a Jolanta z Krakowa po raz kolejny wypowiedziała się o swoim mężu. Borkowski na to nie odpowiedział. Jednak jej medialna zaczepka nie pozostaje wątpliwości, że między tym dwojgiem jest poważny kryzys.