Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda mają powody dziś do dumy i świętowania. Para prezydencka obchodzi wielki jubileusz, jakim jest 30. rocznica ślubu. Z tej okazji Pierwsza Dama uraczyła internautów starą fotografią ślubną, która do tej pory nie była znana szerszej publiczności.

Para prezydencka obchodzi 30. rocznicę ślubu

To właśnie dziś 18 lutego, przypada 30. rocznica ślubu Andrzeja i Agaty Dudy, co oznacza, że obchodzą perłowe gody. Choć dziś mija 30 lat wspólnego życia małżeńskiego, to para zna się nieco dłużej. Kiedyś pierwsza dama wyznała, że poznali się w trzeciej klasie liceum. Warto wspomnieć także, że para prezydencka brała ślub dwukrotnie. Pierwszy raz pobrali się w grudniu 1994 roku i był to ślub cywilny. Dopiero w kolejnym roku odbyła się ceremonia kościelna.

Ich ślub był niezwykłym przeżyciem dla nas i wielkim wydarzeniem. Sakrament błogosławił w kościele Wizytek ksiądz Mieczysław Maliński, który wcześniej był spowiednikiem Andrzeja i Agaty. To on zasugerował, żeby Agatę do ołtarza prowadził jej ojciec, a ja miałam prowadzić Andrzeja. Tak też się stało – komentowała kiedyś matka Andrzeja Dudy.

Z okazji tak okrągłej rocznicy Pierwsza Dama zdobyła się na romantyczny gest i opublikowała na swoim Instagramie starą fotografię ślubną, na której nowożeńcy okazują sobie czułości. Aż trudno uwierzyć, że to oni. Tego dnia Agata Kornhauser-Duda miała na sobie sukienkę z bufkami, rękawiczki, perły na szyi, a jej włosy zdobiły kwiaty. Andrzej Duda także prezentował się z klasą, co zapewnił mu klasyczny garnitur i wzorzysty krawat.