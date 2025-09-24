Riri opublikowała w środę dwa zdjęcia, na których tuli noworodka owiniętego w różowy kocyk, a na kolejnym zdjęciu widzimy różowe rękawice bokserskie na wstążce.

Rihanna urodziła swoje trzecie dziecko! Doczekała się kolejnego potomka ze swoim wieloletnim partnerem A$AP Rockym. W środę późnym wieczorem ogłosiła na Instagramie, że 13 września na świat przyszła córeczka: „Rocki Irish Mayers Sept 13 2025” – napisała na Instagramie.

W maju pojawiła się informacja, że ​​para powiększy rodzinę. Było to dość dużym zaskoczeniem ponieważ, urodził im się syn RZA w 2022 roku, a następnie w 2024 roku syn Riot. Jak widać, rodzice podtrzymali tradycję i ich trzecie również otrzymało imię na literę R.

Rihanna pojawiła się na czerwonym dywanie tuż przed porodem! Zabrała ze sobą dzieci… (FOTO)

Tym razem artystka trzymała szczegóły swojej ciąży w tajemnicy aż do momentu, gdy na Met Gali w 2025 roku pokazała swój zaokrąglony brzuszek.

To niesamowite, jak bardzo życie Rihanny się zmieniło. Przez lata była singielką, miała wiele razy złamane serce, a teraz cieszy się szczęśliwą rodziną.

Rihanna wybaczyła oprawcy. Potem poznała ojca swoich dzieci. Przeszła przez piekło!

Oprócz szczęścia pary, Rihanna wcześniej mówiła o tym, jak bycie mamą dzieci RZA i Riot wydobyło na światło dzienne nowe aspekty jej osobowości, co między innymi pomogło jej zaakceptować swoją kobiecość. W rozmowie z E! News wyznała, że „bycie mamą chłopca, daje mi naprawdę fajne uczucie”.

A tak skomentowała swoją relację z A$AP Rockym w 2023 roku: