Premiera filmu „100 dni do matury” przyciągnęła tłumy fanów i influencerów. Na czerwonym dywanie pojawili się m.in. członkowie Genzie i Ekipy, a wśród nich Hi Hania, która – zupełnie nieświadomie – stała się głównym tematem wydarzenia, już dobrych kilka dni po premierze. Nie za sprawą filmu, nie za sprawą skandalu, ale… przez swoją sukienkę.

Sutki Hi Hani pod lupą internautów: ,,Pachołki Friza przekazują wybitne wartości”

XXI wiek, a ludzie nadal przeżywają fakt, że kobiety mają sutki. Hi Hania pojawiła się na evencie w eleganckiej, dopasowanej sukience, zrobiła kilka zdjęć, wrzuciła je do sieci i… rozpętała się absolutnie absurdalna afera. Dlaczego? Bo jej kreacja podkreślała naturalny kształt ciała, a to, jak wiadomo, dla niektórych wciąż temat większy niż inflacja.

Jeden z użytkowników X (Twittera) postanowił publicznie oburzyć się na stylizację influencerki, pisząc:

Luźny outfit idolki 14-latek z Genzie. Widać, że pachołki Friza przekazują dzieciom wybitne wartości.

I tak oto zwykła sukienka stała się ogólnopolskim problemem moralnym. Post zebrał ogromną ilość skrajnych reakcji. Na szczęście większość osób zachowała zdrowy rozsądek i stanęła w obronie Hi Hani, wyśmiewając całą aferę: „O nie, świat upadnie na głowę, jak 14-latki dowiedzą się, że kobiety mają sutki.” , „Zagłada. Umrzemy. Sutki atakują.” , „Czy ktoś mu powiedział, że to naturalna część ciała?”

Cała sytuacja pokazuje jedno – kobiece ciało wciąż jest traktowane jak temat tabu, podczas gdy męskie sutki nie wzbudzają najmniejszych emocji.

Hi Hania nie odniosła się do dramy, ale czy w ogóle powinna? Jej stylizacja była modna, elegancka i w żadnym stopniu niestosowna. Jeśli kogoś boli fakt, że kobiece ciało istnieje, to może czas przestać się w nie tak intensywnie wpatrywać?