Tak żyje Radwańska na emeryturze. Miliony na koncie, podróże i piękna willa

Agnieszka Radwańska od lat należy do grona najbogatszych polskich sportsmenek, ale sama twierdzi, że „nie szasta pieniędzmi na prawo i lewo”. Po zakończeniu kariery siedem lat temu „Isia” przeszła do bardziej spokojnego życia, choć wciąż otaczają ją luksusy, na które zapracowała ciężką pracą na korcie. Jej majątek liczony jest w dziesiątkach milionów, a nowe życie wygląda zupełnie inaczej niż lata spędzone na walizkach.

Radwańska po karierze

Po latach intensywnych wyjazdów i blisko 600 stoczonych meczów Radwańska postanowiła zwolnić tempo. Wciąż pojawia się na turniejach legend i w studiach telewizyjnych, ale najwięcej czasu poświęca rodzinie, podróżom i biznesom. Do dziś jest jedną z najbardziej utytułowanych polskich tenisistek, a jej konto bankowe to najlepszy dowód, jak bardzo.

Podczas kariery tylko na korcie zarobiła równowartość ponad 100 mln zł. Do tego dochodzą wieloletnie kontrakty reklamowe i umowy sponsorskie. Magazyn „Wprost” wycenił jej majątek na około 103 mln zł, co dało jej miejsce w pierwszej pięćdziesiątce najbogatszych Polek.

Radwańska od zawsze przyznawała, że pochodzi z domu, w którym się „nie przelewało”, dlatego pieniądze nauczyły ją pokory. Dziś wyznaje jedną zasadę: wydawać tak, żeby nie stracić głowy.

W co inwestuje Radwańska?

Największe pieniądze Radwańska odkładała w nieruchomości. Kupowała mieszkania w Polsce i za granicą, po czym wynajmowała je podczas wielomiesięcznych wyjazdów. To właśnie stabilne inwestycje pozwoliły jej na luksusowe życie po zakończeniu kariery, bez stresu o przyszłość.

Do tego prowadzi hotel w centrum Krakowa – 10 apartamentów stylizowanych na miasta, w których zdobywała turnieje. Pomysł był jej mamy, a Agnieszka od początku podkreślała, że „to rodzinny projekt i wspólna duma”.

Radwańska wielokrotnie wspominała, że po zwycięstwach nagradzała się torebkami i butami. Ale luksus ma u niej reguły: nie epatuje bogactwem, wydaje „z głową”, a inwestuje przede wszystkim w jakość życia.

Jej słabością są podróże i okulary przeciwsłoneczne. Tych ma już pokaźną kolekcję, a egzotyczne wyjazdy stały się jej główną pasją.

Nowa willa Radwańskiej. „Wszystko jest po mojemu”

Po latach mieszkania „na szybko”, byle blisko lotniska, Radwańska spełniła marzenie o własnym, dopracowanym domu. Wprowadziła się tam kilka miesięcy temu i jak sama podkreśla, że to pierwsze miejsce w jej życiu, które powstało od A do Z według jej wizji.

Dom wciąż jest wykańczany, ale tenisistka już zachwyca się przestrzenią, ciszą i tym, że w końcu „ma miejsce tylko dla siebie”.