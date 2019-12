kres hucznych zabaw, bali i maskarad zbliża się wielkimi krokami. Super-Pharm przygotował z tej okazji specjalną promocję. Od 27 grudnia do 6 stycznia w salonach stacjonarnych i na stronie superpharm.pl, kolorowe kosmetyki najsłynniejszych marek zostaną przecenione aż o 50%! Palety cieni, tusze do rzęs, kredki do oczu i podkłady to jedynie przykłady produktów, które w wyjątkowych cenach będzie można nabyć we wszystkich placówkach Super-Pharm i sklepie online.

To doskonała okazja, by kupić kosmetyki potrzebne do zrobienia olśniewającego karnawałowego makijażu, a także uzupełnić zapasy sprawdzonych kosmetyków lub skusić się na przetestowanie nieznanych wcześniej marek. Paleta cieni do powiek od Maybelline New York, podkład do twarzy Max Factor, maskara do rzęs Pupa czy błyszczyk do ust od Bourjois to jedne z wielu hitów produktowych, które podczas 9-dniowej promocji będzie można nabyć za połowę ceny, a które zapewnią zniewalający look.

Bourjois Paris, Maybelline New York, Max Factor, L’Oreal Paris, Rimmel London, Cashmere, Pupa Milano, czy I Heart Revolution to tylko kilka z całej listy marek, które wezmą udział w akcji Super-Pharm i obniżą ceny kolorowych kosmetyków o 50%. Dla przykładu, kupując podkład Max Factor za 59,99 zł i eyliner tej amerykańskiej marki za 54,99 zł, całościowy koszt zakupów wyniesie 57,49 zł.

Karnawałowa promocja startuje w piątek, 27 grudnia i potrwa do 6 stycznia bądź do wyczerpania zapasów. Dokładne zasady oraz regulamin akcji znajdziecie na stronie internetowej Super-Pharm Polska: https://www.superpharm.pl.

