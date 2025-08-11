Wielki powrót do „The Voice Senior”! „To nie była łatwa decyzja”
Kto zgodził się na powrót do programu?
Po trzech latach nieobecności na fotel trenerski muzycznego talent show telewizyjnej Dwójki wraca ikona polskiej muzyki – Alicja Majewska.
Alicja Majewska wraca do „The Voice Senior”
Dziś rano, w programie „Pytanie na śniadanie”, dziennikarz Grzegorz Dobek oficjalnie potwierdził, że Alicja Majewska usiądzie w fotelu trenerskim siódmej edycji „The Voice Senior”. Artystka była związana z tym formatem przez trzy pierwsze edycje. Po przerwie powróci do programu, by zasiąść obok debiutującej w roli trenerki Majki Jeżowskiej, a także po raz czwarty Andrzeja Piasecznego i – po raz drugi Roberta Janowskiego.
To nie była łatwa decyzja – udział w programie bardzo absorbuje czasowo, a do tego niektóre terminy kolidowały z wcześniej zaplanowanymi koncertami. Poza tym jest porzekadło, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki – sympatii widzów, ponoć zyskanej przed paroma laty, nikt mi przecież nie zagwarantuje – powiedziała Alicja Majewska.
Przyznaje, że gdyby nie przyjęłaby propozycji, pozbawiłabym możliwości poznania fascynujących życiorysów, ciekawych osobowości i nierzadko pięknych głosów:
No i ta ciekawość – jaką przemiłą panią Jadzię, Raisę, Andrzeja czy Elę przyjdzie mi spotkać? Niebagatelne jest też to, że będę oceniać w gronie tych, których lubię i cenię, a za barwnymi, kwiecistymi perorami Andrzeja już tęsknię – wyznała Alicja Majewska.
Zdjęcia do najnowszej odsłony programu ruszają już dziś. Przez najbliższe kilka dni trenerzy przesłuchają ponad 50 utalentowanych, rozśpiewanych seniorów, którzy staną do walki o zwycięstwo.
Przypomnijmy, że w nowej odsłonie „The Voice Senior” pojawi się też nowy prowadzący. U boku Marty Manowskiej widzowie zobaczą Łukasza Nowickiego.