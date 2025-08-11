Po trzech latach nieobecności na fotel trenerski muzycznego talent show telewizyjnej Dwójki wraca ikona polskiej muzyki – Alicja Majewska.

Alicja Majewska wraca do „The Voice Senior”

Dziś rano, w programie „Pytanie na śniadanie”, dziennikarz Grzegorz Dobek oficjalnie potwierdził, że Alicja Majewska usiądzie w fotelu trenerskim siódmej edycji „The Voice Senior”. Artystka była związana z tym formatem przez trzy pierwsze edycje. Po przerwie powróci do programu, by zasiąść obok debiutującej w roli trenerki Majki Jeżowskiej, a także po raz czwarty Andrzeja Piasecznego i – po raz drugi Roberta Janowskiego.

To nie była łatwa decyzja – udział w programie bardzo absorbuje czasowo, a do tego niektóre terminy kolidowały z wcześniej zaplanowanymi koncertami. Poza tym jest porzekadło, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki – sympatii widzów, ponoć zyskanej przed paroma laty, nikt mi przecież nie zagwarantuje – powiedziała Alicja Majewska.

Przyznaje, że gdyby nie przyjęłaby propozycji, pozbawiłabym możliwości poznania fascynujących życiorysów, ciekawych osobowości i nierzadko pięknych głosów:

No i ta ciekawość – jaką przemiłą panią Jadzię, Raisę, Andrzeja czy Elę przyjdzie mi spotkać? Niebagatelne jest też to, że będę oceniać w gronie tych, których lubię i cenię, a za barwnymi, kwiecistymi perorami Andrzeja już tęsknię – wyznała Alicja Majewska.

Zdjęcia do najnowszej odsłony programu ruszają już dziś. Przez najbliższe kilka dni trenerzy przesłuchają ponad 50 utalentowanych, rozśpiewanych seniorów, którzy staną do walki o zwycięstwo.

Przypomnijmy, że w nowej odsłonie „The Voice Senior” pojawi się też nowy prowadzący. U boku Marty Manowskiej widzowie zobaczą Łukasza Nowickiego.