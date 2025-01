Zofia Zborowska nie unika szczerych rozmów ze swoimi fanami. W najnowszej serii Q&A na Instagramie poruszyła temat wiary swojej 3,5-letniej córki Nadzi. Aktorka podkreśliła, że nie zamierza narzucać jej żadnych przekonań i najważniejsze jest dla niej to, by była dobrym człowiekiem. ,,Jeśli wiara w cokolwiek ma jej w tym pomóc – nie widzę przeszkód” – napisała.

Zofia Zborowska od dawna dzieli się na social mediach swoim życiem prywatnym, nie bojąc się mówić wprost o macierzyństwie, zdrowiu i codziennych wyzwaniach. W ostatnim czasie otwarcie opowiadała o swojej chorobie w trakcie ciąży i trudach związanych z wychowaniem córek, czym zdobyła jeszcze większą sympatię fanów.

Polska aktorka regularnie odpowiada na pytania obserwatorów na Instagramie. Tym razem pojawiła się kwestia wiary jej córki. Jeden z obserwatorów zapytał: “Czy jeśli Nadzia będzie chciała wierzyć w Boga, to zaakceptujesz to?”

Aktorka odpowiedziała: ,,Oczywiście. Tak samo jak będzie chciała wierzyć w Buddę albo Wielkiego Potwora Spaghetti. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby była dobrym człowiekiem. Jeśli wiara w cokolwiek ma jej w tym pomóc – nie widzę przeszkód.”

Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy jej córka wykazuje zainteresowanie religią oraz czy będzie uczęszczać na lekcje religii w przedszkolu lub szkole: ,,Czy Nadzia dopytuje o kościół? Czy będzie chodzić na religię w przedszkolu lub w szkole?” Aktorka podeszła do tematu z dystansem i humorem, odpowiadając:

,,Słuchajcie. Nadzia ma 3,5 roku! Jakie dopytywanie o kościół?! Dla niej Jezusek jest postacią takiego samego kalibru jak Mała Mi albo Włóczykij z Muminków. Natomiast jak przejeżdżamy obok kościoła, to zawsze mówi: Patrz, mamo, jaki zamek! Mieszka tam królewna? A ja jej na to: Nie, kochanie, tylko królewicze, ale za to w sukienkach.”