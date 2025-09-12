Zygmunt Chajzer to jedna z najbardziej ikonicznych postaci polskiej telewizji. Teraz w rozmowie z naszą redakcją prezenter odniósł się do plotek o rzekomym romansie z młodszą dziewczyną. Będziecie zaskoczeni, co nam powiedział!

Zygmunt Chajzer komentuje plotki o rzekomym romansie z młodszą dziewczyną

Zygmunt Chajzer to bez wątpienia jeden z najbardziej znanych i uwielbianych dziennikarzy, prezenterów i osobowości telewizyjnych, który w show-biznesie znany jest od lat. W swojej karierze miał on okazję poprowadzić m.in. takie programy jak Moment prawdy”, „Grasz czy nie grasz”, „Chwila prawdy”. Jeden z najbardziej kultowych teleturniejów, których był gospodarzem to „Idź na całość”. Program zadebiutował w 1997 roku, a teraz po ponad 20 latach znów wraca na ekrany.

W życiu prywatnym natomiast Zygmunt Chajzer jest mężem Doroty Chajzer, z którą doczekał się dwójki dzieci: Filipa i Weroniki. Filip Chajzer to także znany dziennikarz i prezenter, który poszedł w ślady ojca. Córka Weronika natomiast żyje w cieniu sławnego ojca i brata raczej z dala od świata show-biznesu. Warto dodać, że Chajzer ma również córkę Karolinę, którą ma jeszcze z poprzedniego związku.

Jakiś czas temu Zygmunt Chajzer, który jest prawdziwym pasjonatem piłki siatkowej, został przyłapany na jednym z wydarzeń z dużo młodszą od siebie kobietą. W mediach pojawiły się wówczas spekulacje o rzekomym romansie, jednak nic bardziej mylnego. Dziennikarz pojawił się wówczas z córką, z którą dzielą wspólnie sportową pasję.

O zabawnej historii związanej właśnie z jego córką opowiedział teraz w rozmowie z naszą redakcją: