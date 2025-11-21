Agata Kulesza w rozmowie z Żurnalistą pozwoliła sobie na wyjątkową szczerość. Wspominając początki swojej kariery, przyznała, że przez lata obserwowała Małgorzatę Kożuchowską nie tylko z podziwem, ale też… odrobiną zazdrości. Jedna sytuacja z przeszłości szczególnie zapadła jej w pamięć.

Kulesza wraca do początków kariery: „U mnie nic nie było spektakularne”

Agata Kulesza należy dziś do absolutnej czołówki polskiego aktorstwa, ale droga na szczyt wcale nie była prosta. U Żurnalisty otwarcie powiedziała, że na starcie nie miała wielu propozycji, brała wszystko, żeby utrzymać rodzinę, a o rolach marzeń mogła tylko myśleć.

W tym samym czasie jej koleżanka po fachu – Małgorzata Kożuchowska przeżywała zawodowy boom. Obie aktorki znały się już wtedy bardzo dobrze, ale różnica w ich zawodowych etapach była widoczna. Kulesza nie ukrywa, że zazdrościła jej ale „tak dobrze”.

Podziwiała, że Kożuchowska ma tyle wyzwań, tyle pracy, tyle sukcesów. I choć nie było w tym żadnej zawiści, w aktorce rodziła się myśl: „Dlaczego ja jeszcze nie jestem w tym miejscu?”

Futro i mielone kotlety

Najmocniej utkwiła jej w pamięci pewna scena sprzed lat. Małgorzata Kożuchowska zadzwoniła do niej z gali boksu, nudziła się i zapytała, czy może wpaść. Kulesza była wtedy w domu w fartuszku, smażyła kotlety mielone. I wtedy zobaczyła Małgorzatę: pachnącą, idealnie ubraną, w krótkim futerku. Aktorka przyznała:

„Jak Marianka była mała, zadzwoniła do mnie Małgosia, bo była na gali boksu i spytała, czy może przyjechać, bo się nudzi. A ja robiłam kotlety mielone i byłam w jakimś fartuszku. A ona była pachnąca, w takim krótkim futerku. Pamiętam ten moment i pomyślałam: „Gdzie ona jest, a gdzie ja jestem?”. Ale od razu się wyrównało, bo ona powiedziała: „O matko, masz kotlety mielone!” – rzuciła futro i zajęłyśmy się tymi kotletami”

Różnica światów była uderzająca. Do dziś wspomina ten moment z ogromną czułością i rozbawieniem.

„Rodzina była najważniejsza”

Aktorka podkreśliła też, że przez lata świadomie stawiała na dom i dziecko i nie żałuje tego. Chociaż zawodowo nie wszystko szło tak szybko, jak by chciała, wiedziała, że musi to wypośrodkować.

Nie miała też wątpliwości, że aktorstwo jest jej drogą. Mimo że początki wypełnione były rolami, które nie zawsze dawały satysfakcję, nie porzuciła zawodu. Jak mówi dziś: