Agata Kulesza doczekała się córki Marianny z operatorem Marcinem Figurskim. Córka ma już 28 lat i do dziś żyje z dala od mediów i rozgłosu. Nie poszła w ślady rodziców, tylko obrała sobie całkowicie inny zawód.

Agata Kulesza o życiu córki w Anglii

Teraz aktorka pojawiła się w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego, w którym otworzyła się na temat Marianny. Kiedy padło pytanie, czy ktoś zapytał ją o to, co robi w życiu, to mu odpowiedziała: „jestem aktorką, grałam w filmie, który dostał Oscara?”.

Wówczas Kulesza przytoczyła historię związaną z jej córką. Przy okazji zdradziła, że Marianna mieszka w Anglii i jest lekarzem weterynarii.

Nie miałam, ale moja córka, która pracuje w klinice w Anglii, jest lekarzem weterynarii, to ją tam zgoogle’owali i byli bardzo podnieceni – zaczęła.

Co najlepsze, jeden z kolegów Marianny miał w pokoju plakat z filmu „Ida”:

„I rzeczywiście było to bardzo zabawne, kiedy mówi, że się umówiła, jakiegoś nowego kolegę poznała, jeszcze niewiele o sobie wiedzieli i się umówili, ona przychodzi i nagle widzi, że on ma w pokoju plakat ze mną. To był Włoch mieszkający w Anglii, który jest wielkim wielbicielem Pawła Pawlikowskiego i miał jeden z tych plakatów „Idy”, gdzie ja i Agata Trzebuchowska jesteśmy razem, a ja jestem oparta o samochód”.