Agnieszka Włodarczyk od lat konsekwentnie trzyma się z dala od blasku fleszy. Dawniej była jedną z najczęściej fotografowanych gwiazd, to ostatnio wybiera spokojniejsze życie. Jednak dość niedawno mogliśmy podziwiać ją na premierze kosmetycznej marki Inglot w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki.

Robert Karaś i Agnieszka Włodarczyk świętowali 4. urodziny syna. Internauci wypatrzyli dziadków Milana

Stylizacja, która przyciągnęła uwagę

Na ściance przed fotoreporterami pojawiła się w czarnej, dopasowanej sukience z efektownym połyskiem. Sukienkę zestawiła z botkami na obcasie i przepiękną torebką z frędzlami. Agnieszka postawiła na minimalistyczny look w rockowym klimacie. Aktorka prezentowała się bardzo elegancko z nutką drapieżności. Jej wpis na Instagramie jasno pokazał, że stawia na jakość, a nie ilość wyjść:

Nie w ilości wyjść jest klasa. W jakości – zawsze 🙂 – napisała pod zdjęciem.

PRZERAŻAJĄCE kadry Roberta Karasia po zawodach. „Majaczy, pyta kim jestem…cierpi przeokrutnie” (FOTO)

Pod publikacją od razu posypały się komentarze. Obserwatorzy zachwycali się urodą aktorki:

Widziałabym idealnie w roli ambasadorki Inglot! Świetna jakość kosmetyków od lat!

Piękna Jesteś

Ależ piękna jak zawsze! W makijażu pełnym i sukience czy w dresie i bez makijażu! Bomba!

Wow, super! Prezentuje się Pani zjawiskowo! – napisali fani w komentarzach

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś już rok po ślubie! Zobaczcie ten rozczulający film (WIDEO)

Wśród nich znalazł się także wieloletni partner Agnieszki Włodarczyk, Robert Karaś, który skomentował krótko: „Śliczna ”.