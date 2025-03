Agnieszka Włodarczyk, czyli żona znanego triathlonisty Roberta Karasia postanowiła podzielić się z internautami tym, czego sportowiec sam nie pokazuje. Choć w mediach widzimy tylko to, co dzieje się na zawodach, to tuż po nich rzeczywistość prezentuje się zupełnie inaczej. Ból i ogromne cierpienie to cena, jaką Karaś płaci za bycie sportowcem.

Agnieszka Włodarczyk ODPALIŁA SIĘ po 8-letnim zawieszeniu Roberta Karasia! Mówi o „złych ludziach” i „łajzach”

Agnieszka Włodarczyk pokazała przerażające kadry męża

Robert Karaś to jeden z najpopularniejszych, polskich triathlonistów, który od lat podejmuje się ekstremalnych dystansów. Ostatnio sportowiec podjął się startu w Bahrajnie, gdzie pokonał, aż 500 kilometrów w 57 godzin, 29 minut i 34 sekundy. Nie da się ukryć, że taki wynik to niesamowicie wymagająca rzecz dla organizmu nie tylko pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

Robert Karaś po raz pierwszy o 8-letniej dyskwalifikacji: „Nie mam wiedzy na wiele tematów” (WIDEO)

Teraz żona sportowca pokazała ujęcia zza kulis takich zawodów, na których Karaś ma skrzywiony wyraz twarzy, wygląda na wyczerpanego i widać, że naprawdę cierpi.

Robert nie pokazuje, jak wygląda po zawodach. Nie mówi o bólu, ani o tym, jak wyniszczający jest taki wysiłek. Byłam z nim po wielogodzinnym wyzwaniu i widziałam to na własne oczy. Po zawodach niektórych rzeczy nie pamięta. Majaczy, pyta kim jestem…cierpi przeokrutnie. Niezależnie od tego, jak jest silny i jak niesamowitych rzeczy dokonuje, jest po prostu człowiekiem. Podziwiam go nieustannie, a jednocześnie jest mi go ogromnie szkoda – napisała Agnieszka Włodarczyk.

Zapadła decyzja w sprawie zawieszenia Roberta Karasia?! SUROWA KARA to mało powiedziane

Opublikowany post wywołał sporą burzę wśród internautów, którzy mieli podzielone zdania. Jedni są pełni podziwu dla sportowca, inni zaś sądzą, że ten ból jest na własne życzenie.

„Wielki szacunek dla Roberta, doskonale rozumiem ile w sporcie jest wyrzeczeń i bólu”

„Jesteś wielki”

„Wojownik, tytan pracy”

„Zawsze się zastanawiam, po co ludzie sobie to robią… Czy te sukcesy i te złota są im do czegoś potrzebne.”

„Nikt mu nie karze tego robić.. na własne życzenie doprowadza sie do takiego stanu”

„Moim zdaniem to nie jest zdrowe i to nie jest dobry przykład…nie ma nic cenniejszego od zdrowia.”