Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron byli jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Ich związek, który rozpoczął się w 2022 roku, szybko przerodził się w małżeństwo, a w maju 2024 roku na świat przyszedł ich syn, Leonard. Niestety, w grudniu 2024 roku Sandra złożyła pozew o rozwód, co oficjalnie potwierdziła w marcu 2025 roku

W oświadczeniu opublikowanym na Instagramie modelka napisała: „W grudniu 2024 roku złożyłam pozew o rozwód. Dlaczego go złożyłam, wiemy tylko my z Aleksandrem oraz nasi najbliżsi. Nie będę wchodzić publicznie w szczegóły tego, co dokładnie się wydarzyło, zachowam to dla sądu”.

W kolejnych dniach Sandra podzieliła się swoimi emocjami związanymi z rozstaniem, przyznając, że walczyła o utrzymanie rodziny razem: „Walczyłam ogromnie, cholernie, bardzo oraz chciałam, żebyśmy byli kochającą się rodziną, ale w pewnym momencie zrozumiałam, że nie da się. Muszą walczyć dwie osoby. Później, gdy Aleksander zdecydował, że teraz on będzie walczył, to ja już nie mogłam dalej. Dla mnie już po prostu wszystko pękło.”

Aleka Baron zabrał głos po rozstaniu

Alek przez ten cały czas milczał na swoim Instagramie. Nie komentował rozstania, ani szpilek wbijanych przez swoją żonę.

Teraz dwa tygodnie po ogłoszeniu rozstania Baron opublikował pierwszy post w mediach społecznościowych. Wrzucił zdjęcie z synem, z ostatnich wakacji w Tajlandii, a pod postem zdradził czego nauczył się po urodzeniu Leona: