Wczoraj Sandra Kubicka oficjalnie poinformowała na Instagramie, że rozwodzi z Aleksandrem Baronem. Internauci są wstrząśnięci tą informacją, ponieważ para do tej pory nie wzbudzała podejrzeń, a ostatnio byli nawet na wspólnych wakacjach. Teraz głos w tej sprawie zabrała Blanka Lipińska, czyli ex Barona. Opublikowała wymowny wpis.

Sandra Kubicka tłumaczy się z ROZSTANIA z Alkiem: „Płakałam od narodzin Leosia i wylałam ocean łez”

Blanka Lipińska o rozstaniu Barona z Kubicką

Sandra Kubicka po kilku miesiącach przerwała milczenie na temat swojego małżeństwa i przyznała się publicznie do tego, że rozstała się z Baronem. Była modelka, wydała obszerne oświadczenie, w którym wyznała, że pozew rozwodowy złożyła już w grudniu ubiegłego roku. Kubicka napisała, że próbowała ratować małżeństwo, aby Leoś miał obu rodziców obok siebie, jednak nic z tego:

„Przez wiele miesięcy próbowaliśmy jeszcze się dogadać i nauczyć, jak podzielić opiekę nad dzieckiem. Ja też miałam momenty zawahania i chciałam jeszcze spróbować zawalczyć o to, by Leonard miał dwóch rodziców obok siebie w jednym domu. Niestety nie udało nam się porozumieć” – napisała Kubicka na Instagramie.

Czyżby sprawdziły się słowa byłej Barona? „Ostatni typ faceta, z jakim chciałabym mieć do czynienia”

Celebrytka przyznała również w zamieszczonym wpisie, że ich „rodzina się rozbiła”, a ona z tego powodu wylała już cały ocean łez. Kubicka zasugerowała także, że Alek nie interesował się zbytnio ich synem. Co więcej, opublikowała także wymowny post, z którego wynika, że Baron miałby mieć inną partnerkę: „Myślałam, że dzwoni do mnie, no ale niestety to nie byłam ja. Mam pytanie do Was czy Wasz mąż też mówi do innych kobiet „kochanie” czy tylko mój tak robi?.”

Sandra Kubicka rozstaje się z Baronem! „W grudniu 2024 roku złożyłam pozew o rozwód”

Zanim Sandra Kubicka i Aleksander Baron stali się jedną z najgorętszych par w show-biznesie muzyk poprzednio spotykał się również z Blanką Lipińską – pisarką i autorką popularnych erotyków. O ich związku było również bardzo głośno, a wieść o ich rozstaniu mocno zaskoczyła internautów.

Teraz pisarka podczas instagramowego Q&A, została zasypana pytaniami o rozstanie Barona z Kubicką. Choć nie napisała wprost, nietrudno się domyśleć, że chodziło właśnie o tę sprawę. Na pytanie jednego z internautów „czemu jest tak mało odpowiedzi” napisała:

Niestety, ale w pewnym momencie były już tylko pytania o sytuacje, która zupełnie mnie nie dotyczy – odpisała krótko Lipińska.

Po jej zwięzłej, ale dosadnej odpowiedzi można wywnioskować, że nie ma zamiaru mieszać się w tę sprawę i zabierać więcej głosu w tym temacie.