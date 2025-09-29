Aneta Zając, od lat znana widzom przede wszystkim z roli Marysi w serialu „Pierwsza Miłość”, od dłuższego czasu znajduje się w centrum medialnych doniesień dotyczących swojej relacji z byłym partnerem, aktorem Mikołajem Krawczykiem. Para przez wiele lat uchodziła za jedną z najbardziej zgodnych w polskim show-biznesie. Niestety, ich związek zakończył się w 2012 roku, a po rozstaniu najwięcej uwagi skupiła na sobie sprawa alimentów na ich wspólnych synów, bliźniaków Roberta i Michała.

W mediach wielokrotnie pojawiały się informacje o zaległościach alimentacyjnych Mikołaja Krawczyka. W pewnym momencie miały one wynosić nawet około 170 tysięcy złotych. W 2024 roku sąd uznał aktora winnym uchylania się od obowiązku alimentacyjnego w latach 2017–2021.

Teraz nasz reporter podczas jubileuszu „Tańca z gwiazdami” zapytał Anetę Zając, jak radzi sobie z wychowywanie bliźniaków, a jednoczenie musi zapewnić byt rodzinie. Aktorka niemal od samego początku, czyli od 14 lat musiała sama opiekować się dziećmi:

Jakoś mi się udaje. Robię to od 14 lat… z różnym skutkiem, raz jest lepiej, raz gorzej. Dzisiejsze tempo jest tak szybkie, że każdy z nas musi sobie radzić, nie ma innego wyjście – podkreśla.

Następnie zareagowała na stwierdzenie „samotne macierzyństwo”: „Samotne macierzyństwo ciągnie w dół, a samodzielny rodzic, to jest siła i moc”.

Zobacz cały wywiad poniżej: