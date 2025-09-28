Mikołaj Krawczyk i Aneta Zając od lat nie utrzymują dobrych relacji. Od lat była para toczy prywatną wojnę o dzieci i alimenty, a każde publiczne słowo jednej strony momentalnie wywołuje lawinę komentarzy.

Urszula Dębska uderza w Mikołaja Krawczyka: „Ego tak duże, że już dawno wyszło z kadru…”Mikołaj Krawczyk i Aneta Zając

Mikołaj Krawczyk i Aneta Zając spotkali się na jubileuszu „Tańca z gwiazdami”

Po rozstaniu opiekę nad chłopcami przejęła Aneta Zając, a Mikołaj Krawczyk mógł widywać dzieci tylko raz w tygodniu i to w obecności byłej partnerki. Na początku oboje starali się unikać publicznych sporów, z czasem napięcie narastało. Punktem zapalnym stały się zarzuty o niewywiązywanie się aktora z obowiązku alimentacyjnego. Spór przeniósł się do sądu, a w grudniu 2024 roku zapadł wyrok, w którym Krawczyk został skazany na karę ograniczenia wolności za zaległości alimentacyjne.

Tak wyglądał ślub Anety Zając i Mikołaja Krawczyka w „Pierwszej miłości”. Mało kto wie, że poznali się dużo wcześniej… (FOTO)

W sierpniu aktor został zapytany w sieci, co myśli o metamorfozie swojej byłej partnerki. Ten nie gryzł się w język i napisał „Super, że w końcu schudła może wreszcie znajdzie jakiegoś faceta i odczepi się ode mnie. Szczerze tego życzę, po co tuszuje prawdę i gubi się w tym co mówi”. Wówczas wylała się na Mikołaja Krawczyka ogromna fala zasłużonej krytyki. Wielu nie mogło zrozumieć, jak można tak publicznie oczerniać matkę swoich dzieci. Głos zabrała m.in. Urszula Dębska, czyli koleżanka po fachu byłej pary z serialu „Pierwsza Miłość”:

Niektórzy myślą, że są główną rolą w swoim życiu, a tak naprawdę grają tylko statystę we własnym ego. Wyobraź sobie być ojcem, który zamiast dawać przykład dzieciom, ćwiczy w nieskończoność rolę „ofiary”, bez scenariusza, ale z wielką pewnością, że to dzieło sztuki. To fascynujące, jak można mylić bycie aktorem z byciem wartościowym człowiekiem. Ego tak duże, że już dawno wyszło z kadru, a empatia… nawet nie przyszła na casting – napisała ostro Dębska.

Miesiąc później byłe małżeństwo wpadło na siebie podczas jubileuszu „Tańca z gwiazdami”. Aneta Zając zaprezentowała na ściance niesamowitą metamorfozę, którą przeszła w bardzo krótkim czasie. Aktorka błyszczała w obcisłej sukni do ziemi z rozcięciem na nodze.

Mikołaj Krawczyk nie odpuszcza Anecie Zając. „Nie mam litości dla oprawcy moich synów…”

Następnie na ściankę wszedł Mikołaj Krawczyk ze swoją obecną żoną Sylwią Juszczak-Krawczyk. Zaprezentowali się w podobnych kreacjach – w kolorze czerwonym.

Nasza ekipa zauważyła, że Aneta i Mikołaj unikają się, jak ognia, ale za kulisami szeptano, że to aktorka pokazała klasę:

Aneta wyglądała fenomenalnie, więc nie przejęła się obecnością byłego partnera z żoną. Poczuła satysfakcję, a zwłaszcza w kontekście nieprzyjemnej uwagi Krawczyka na temat jej wagi. W niewybredny sposób skomentował jej wygląd i wagę. Dla wielu takie zachowanie jest niedopuszczalne – mówi nam osoba z produkcji „Tańca z gwiazdami”.

Nie da się ukryć, że Aneta Zając czuje się bardzo dobrze w swoim ciele, a kreacja pięknie podkreśliła jej fantastyczną figurę. Aktorka zwracała na siebie uwagę od pierwszej chwili.