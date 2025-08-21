Trzeci dzień Top of the Top Sopot Festival 2025 obfitował w emocje i muzyczne zaskoczenia. Na scenie pojawili się m.in. Kult, Enej, Andrzej Piaseczny, Patrycja Markowska, Natalia Szroeder, Grubson, Ewa Bem, LemON, Ralph Kaminski, Raz Dwa Trzy, Golden Life, Grzegorz Kupczyk z zespołem NZB, Wiktoria Kida oraz Emo. Publiczność w Operze Leśnej przyjęła ich występy owacyjnie, a koncert „Słowa mają moc” dostarczył nie tylko wzruszeń, ale i sporo kontrowersji.

Anita Werner i jej partner przeżyli chwile grozy na Hawajach: „Wyły syreny i przychodziły kolejne alerty…”

Anita Werner skradła show w Sopocie. Internauci nie dowierzają co wyprawiała pod sceną

Wśród zgromadzonej publiczności nie zabrakło znanych twarzy. Po prezentacji jesiennej ramówki TVN, wielu dziennikarzy i prezenterów zdecydowało się zostać na wieczorne show. Kamery wychwyciły m.in. Anitę Werner, która w towarzystwie koleżanek z redakcji – Darii Górki, Anny Jędrzejowskiej i Magdy Łucyan – zajęła miejsca tuż pod sceną.

Dziennikarka TVN24 przyzwyczaiła swych widzów do spokojnej prezencji i poważnych rozmów na wizji, ale tym razem pokazała zupełnie inne oblicze. Kiedy na scenie wybrzmiało „Jesteśmy słońcem”, dziennikarka zaczęła tańczyć, śmiać się i nagrywać relacje na Instagramie. Co więcej, wraz z koleżankami zrobiła też koncertowe selfie, które szybko trafiło do sieci.

Anita Werner przekazała pilny komunikat w „Faktach” TVN. Mówi o zagrożeniu dla widzów

Choć sporo fanów cieszyło się, widząc Werner w tak swobodnym wydaniu, w komentarzach pojawiła się fala krytyki.

„Celebryci powinni siedzieć w ostatnim rzędzie”

„Przesadzają z tym udawaniem dobrej zabawy, a Werner poniosło”

„Też bym chciała mieć taką imprezę integracyjną w mojej pracy”

Czwarty, finałowy dzień festiwalu odbędzie się w czwartek 21 sierpnia i zapowiada się równie emocjonująco. Na scenie w koncercie „Orkiestra Mistrzów” wystąpią m.in. Krzysztof Cugowski, Stanisław Sojka, Halina Frąckowiak, Grzegorz Turnau, Renata Przemyk czy Natalia Szroeder, a wieczór zwieńczy „RapOrkiestra – legendy polskiego hip-hopu vol. 2” z udziałem Liroya, Mesa, Eldo czy Numera Raza.

Anita Werner pokazała się BEZ MAKIJAŻU: W „Faktach po Faktach” styl no make-up nie przejdzie”

Anita Werner pokazała się z zupełnie innej strony. Jak Wam się podoba jej energia.