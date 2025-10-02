Ania Markowska kilka lat temu pojawiła się w programie „Top Model”. Jeszcze większe zainteresowanie wywołał jej głośny związek z Kubą Wojewódzkim. Para często była widywana razem, a ich relacja przez długi czas była komentowana w mediach jako jeden z najbardziej zaskakujących romansów w polskim show-biznesie. Obecnie każdy z nich układa swoje życie na nowo.

Burza w komentarzach

Dziś Anna Markowska opublikowała na Instagramie video, na którym ubrana jest w strój kąpielowy. Wygina się przy basenie i odsłania całe ciało. Internauci od razu zwrócili uwagę na jej bardzo wychudzoną sylwetkę.

Komentarze pod zdjęciem zamieniły się w gorącą dyskusję o zdrowiu i wyglądzie Ani. Wielu uważa, że potrzebuje pomocy, bowiem jej odchudzanie poszło w bardzo złą stronę.

Pod nagranie pojawiły się setki reakcji. Część obserwatorów pisze wprost, że jej wygląd jest niepokojący i może stanowić zły przykład dla młodych dziewczyn:

„To nie jest dobry przykład dla młodych dziewczyn. Bardzo Cię lubię Aniu ale zadbaj o swoje zdrowie”,

„Też mam wrażenie, że te ostatnie posty, to wołanie o pomoc. Jeśli jest tu ktoś, kto zna Anię osobiście – proszę, zróbcie coś, zanim będzie za późno!”,

,,Dziewczyno, jak Ty wyglądasz. To wołanie o pomoc!”.

