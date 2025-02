Internet obiegła radosna nowina o tym, że Artur Orzech po raz kolejny został ojcem. Choć sam jeszcze oficjalnie nie poinformował o tym w mediach, to przyjaciele z grupy muzycznej, z którą występuje, go wyręczyli.

Artur Orzech to polski dziennikarz muzyczny, konferansjer i muzyk. W 2023 roku powitał na świat swoje pierwsze dziecko. Nie trzeba było długo czekać, aby dziennikarz doczekał się kolejnego potomka. W święta opublikował na swoim Instagramie zdjęcie żony Emilii w zaawansowanej ciąży i synka z podpisem: ” Rok 2025 we czwórkę”.

Jak się okazuje nowinę to tym, że Orzech został ojcem, przekazali jego koledzy z zespołu Róże Europy w Olsztynie. Muzyk nie pojawił się na ostatnim koncercie, dlatego chłopaki z grupy wyjaśnili powód, jakim były narodziny jego kolejnego dziecka. Następnie informacja szybko powędrowała na facebookowy profil Kulturalnipl.

Artur Orzech odkąd został ojcem, łączy obowiązki rodzicielskie z pracą zawodową i grą w zespole. Wieść o pierwszej ciąży mocno zmieniła jego życie, natomiast kolejna ciąża była dla niego jeszcze większym zaskoczeniem, czego się zupełnie nie spodziewał.

Tak samo cieszyliśmy się z narodzin naszego pierwszego syna, jak i teraz z drugiego dziecka. To prawdziwa niespodzianka, którą obdarzył nas los. Nie spodziewałem się, że w tym wieku jeszcze raz będę mógł cieszyć się taką radością – powiedział Artur Orzech w rozmowie z „Faktem”.

Na Instagramie sam prezenter potwierdził narodziny drugiego dziecka:

Bo my święta mamy cały rok😉🫶

Mila Ty wiesz….❤️

Rok 2025 we czwórkę❤️❤️❤️❤️

Wszystkiego co najlepsze Państwu życzymy!