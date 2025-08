Post Malone, Nelly Furtado, Peggy Gou, Taco Hemingway, Julia Wieniawa, Bedoes 2115, Melanie C, Loreen, Empire of the Sun – taki line-up nie trafia się przypadkiem. Nie każdy festiwal staje się zjawiskiem. Nie każdy łączy światowej klasy muzykę, współczesny styl, obecność największych influencerów i przestrzeń do mówienia o ważnych tematach. BitterSweet Festival 2025 to wydarzenie, które zrywa z prostym schematem koncertu pod chmurką – to pełnowymiarowe doświadczenie kulturowe.

Od 14 do 16 sierpnia Park Cytadela w Poznaniu stanie się centrum uwagi – nie tylko dla fanów muzyki, ale także dla tych, którzy żyją modą, internetem, social mediami i aktualnym pulsem popkultury. Trzy sceny, ponad 40 artystów z Polski i zagranicy, wydarzenia towarzyszące i obecność internetowej elity – ten skład, ten klimat i ten format stawiają BitterSweet w zupełnie innej lidze.

Line-up, który mówi sam za siebie

Trzy sceny, trzy dni i ponad 40 artystów, którzy reprezentują wszystko, co dziś najważniejsze w muzyce – od globalnych headlinerów, przez europejskie gwiazdy, aż po najmocniejszych reprezentantów polskiej sceny. BitterSweet Festival 2025 nie idzie na kompromisy – to skład, który bez trudu mógłby zamknąć program największych festiwali świata.

Wśród największych nazwisk znajdziemy Post Malone – jeden z najważniejszych głosów współczesnego rapu i popu, Peggy Gou, królową parkietów i ikonę sceny elektronicznej, oraz powracającą po latach ciszy Nelly Furtado, której show zapowiada się na jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń lata.

Swoje miejsce znajdą tu również Empire of The Sun, Hurts, Rag’n’Bone Man, Ella Eyre, Melanie C, Salvatore Ganacci, Duke Dumont, Viagra Boys, Two Feet, Loreen, Natasha Bedingfield i Yousuke Yukimatsu. A to dopiero początek.

Wśród polskich wykonawców – Taco Hemingway, który zagra swój jedyny koncert w 2025 roku, Bedoes 2115 z projektem specjalnym, a także Jann, Julia Wieniawa, Sara James, Jan-Rapowanie i wielu innych.

To zestawienie artystów pokazuje, że BitterSweet nie podąża za trendami – ono je kreuje. Mamy tu nazwiska, które łączą pokolenia, i brzmienia, które wyznaczają kierunek: od nostalgii lat 2000., przez współczesne pop-R&B, po elektronikę i alternatywne dźwięki.

4 koncerty, których nie można przegapić

1. Nelly Furtado – wielki powrót ikony popu

Po siedmiu latach przerwy Nelly Furtado wraca na scenę – i robi to w wielkim stylu. Na BitterSweet Festival wystąpi jako headlinerka, pokazując, że jej miejsce w historii muzyki pop nie jest przypadkowe. Hity takie jak “Maneater”, “Promiscuous” czy “Say It Right” stały się klasykami, a dziś znów zyskują popularność dzięki TikTokowi i powrotowi estetyki Y2K. Nelly nie tylko śpiewa – ona tworzy klimat, łączy styl i przekaz, a jej sceniczna obecność to przykład dojrzałej, świadomej kobiecości. Jej koncert w Poznaniu może być jednym z najmocniejszych punktów całego festiwalu – nie tylko pod względem muzycznym, ale też emocjonalnym i symbolicznym.

2. Julia Wieniawa – artystka nowego pokolenia w premierowym wydaniu

Julia Wieniawa nie jest debiutantką, ale wciąż potrafi zaskakiwać. Na BitterSweet zaprezentuje swój nowy materiał muzyczny – i wszystko wskazuje na to, że będzie to występ, który na długo zostanie w pamięci uczestników. Artystka łączy w swojej twórczości pop, elektronikę i subtelne wpływy R&B, ale równie dużą wagę przykłada do strony wizualnej. Jej styl to połączenie odwagi, eksperymentu i aktualnych trendów – nieprzypadkowo inspiruje zarówno fanów muzyki, jak i projektantów mody. Jej koncert to coś więcej niż występ – to manifest generacji, która nie boi się mówić własnym głosem.

3. Sara James – głos przyszłości z międzynarodowym potencjałem

W ciągu kilku lat przeszła drogę od występów w „The Voice Kids” do półfinału „America’s Got Talent”. Dziś Sara James to jedna z najbardziej autentycznych i utalentowanych artystek młodego pokolenia. Jej muzyka to dojrzałe połączenie popu, soulu, R&B i gospel, a jej sceniczna obecność – pełna emocji i autentyczności – przyciąga uwagę nie tylko fanów, ale też krytyków. Sara potrafi poruszać i zachwycać bez nadmiaru efekciarstwa. Na BitterSweet zagra swój pełny set, w którym znajdą się zarówno największe przeboje, jak i nowe utwory. To koncert, który pokaże, jak wygląda przyszłość polskiej sceny muzycznej.

4. Melanie C – legenda, która wciąż inspiruje

Melanie C to nie tylko była członkini Spice Girls – to dziś niezależna artystka, która z sukcesem prowadzi solową karierę. Na BitterSweet Festival wystąpi w formule DJ-setu, prezentując dynamiczny mix nowych brzmień i nawiązania do kultowych utworów sprzed lat. To spotkanie z historią popkultury w nowoczesnym wydaniu – bez cienia kiczu, za to z dużą świadomością muzyczną i sceniczną. Melanie od lat mówi wprost o kobiecości, zdrowiu psychicznym i realiach branży muzycznej – a jej występ w Poznaniu może być dla wielu widzów nie tylko muzycznym przeżyciem, ale też inspirującym doświadczeniem.

BitterSweet Festival – muzyka to dopiero początek

BitterSweet Festival to coś więcej niż koncerty. To wydarzenie, które trafia w sam środek współczesnych potrzeb kultury – tej realnej i tej online. To właśnie tu przecinają się światy muzyki, stylu, internetu i świadomego przekazu. Organizatorzy zadbali, by każda przestrzeń – od głównych scen po strefy partnerskie i artystyczne – opowiadała wspólną historię: o nowoczesnej wrażliwości, wpływie pokolenia cyfrowego i o tym, że kultura popularna nie musi być powierzchowna.

Festiwal przyciąga uwagę nie tylko ze względu na imponujący skład artystyczny, ale też przez to, kto i jak tworzy jego klimat. Na Cytadeli spotkają się influencerzy, projektanci, twórcy, dziennikarze, aktywiści i publiczność, która oczekuje od wydarzenia czegoś więcej niż tylko głośnych dźwięków. W programie znajdą się również strefy relaksu, aktywności społecznie zaangażowane, punkty edukacyjne i przestrzenie modowe – wszystko zaprojektowane z myślą o zróżnicowanej publiczności i realnym wpływie na współczesny dialog kulturowy.

To także miejsce, gdzie social media stają się integralną częścią festiwalowego doświadczenia. BitterSweet żyje w czasie rzeczywistym na Instagramie, TikToku i YouTubie. To tu powstają stylizacje, które później zasilają magazyny modowe i lookbooki marek. To tu rejestrują się virale i backstage’owe momenty, które budują prawdziwe zaangażowanie wokół artystów i publiczności.

BitterSweet Festival 2025 nie jest dodatkiem do sezonu koncertowego – to wydarzenie, które ma ambicję definiować nowoczesny format kultury festiwalowej. Jeśli szukasz miejsca, w którym muzyka, styl, emocje i przekaz są równoważnymi elementami, a nie tłem – to właśnie tu znajdziesz pełne doświadczenie.