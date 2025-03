Ewa Żmijewska to najstarsza córka Artura Żmijewskiego, który uchodzi za jednego z najpopularniejszych aktorów w Polsce. Choć dziewczyna nie poszła w ślady ojca, postanowiła zająć się muzyką wraz ze swoją narzeczoną. Jak się okazuje, dziewczyny wystąpiły w duecie w znanym programie, a już za kilka dni będziemy mogli podziwiać ich artystyczne show.

Córka Żmijewskiego i jej narzeczona w programie muzycznym

Artur Żmijewski wraz z żoną Pauliną doczekali się trójki dzieci: Karola, Wiktora oraz Ewy. Choć żadne z nich nie zajęło się aktorstwem, to najstarsza córka postanowiła robić karierę muzyczna. Dzięki temu też Ewa poznała swoją obecną partnerkę i już narzeczoną Shandy Casper, która pochodzi z karaibskiej wyspy i jest utalentowaną perkusistką.

Duet Shandy & Eva powstał w 2015 roku w Los Angeles College of Music w Kalifornii. Dziewczyny szybko zaczęły zdobywać sympatię wśród odbiorców, a w 2019 roku powstał ich debiutancki album „Give It a Try”. W 2024 roku artystki wydały kolejny album o nazwie „Tylko Ty”. Poza tym mogą się poszczycić kilkoma współpracami muzycznymi, które znajdują się na ich liście sukcesów.

Nie da się ukryć, że zarówno wzajemna miłość, jak i miłość do muzyki połączyła dziewczyny. Teraz jednak artystki postanowiły spróbować swoich sił i jeszcze bardziej zaistnieć na rynku muzycznym, dlatego wzięły udział w programie „Must Be The Music”.

Artystki już w ubiegłym roku, podczas nagrań do castingu pochwaliły się tą radosną nowiną, jednak dopiero teraz dadzą się poznać szerszej publiczności podczas emisji programu. Będzie miała ona miejsce w najbliższy piątek (14 marca) o godzinie 19:55. Będziecie oglądać?