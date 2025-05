Danuta Stenka to jedna z najwybitniejszych polskich aktorek, znana z ról w filmach takich jak „Nigdy w życiu!”, „Katyń” czy „Chopin. Pragnienie miłości”. Choć jej kariera zawodowa jest imponująca, aktorka konsekwentnie chroni swoje życie prywatne.

Wiadomo, że od 1988 roku Danuta Stenka jest związana z Januszem Grzelakiem, byłym aktorem, który zrezygnował z kariery scenicznej na rzecz pracy jako doradca finansowy. Partner wspierał żonę w jej karierze, pomagając jej w przygotowaniach do ról i ciesząc się z jej sukcesów. Może dlatego przetrwali do dziś! Doczekali się dwóch córek: Wiktorię i Paulinę.

Teraz wyjątkowo w najnowszym wywiadzie opowiedziała o swoim mężu w programie „Artystki”, który prowadzi aktorka Marta Nieradkiewicz. Fragment został wyemitowany w „Dzień dobry TVN”:

Spotkaliśmy się na festiwalu. Jak go poznałam, to po prostu wiedziałam, że to jest mój mąż, nie zastanawiając się nawet nad tym, czy on ma podobne przemyślenia – zaśmiała się Danuta Stenka.

„Małżeństwo pomogło w moim zawodzie, bo mój mąż jest z wykształcenia aktorem i przepracował jako aktor kilka lat, więc on wie, co to jest premiera, nie musi sobie tego wyobrażać. Jednocześnie zrezygnował z tego zawodu, co jest dla mnie idealną sytuacją, bo jest kimś, kto nie wnosi tego samego stresu, a doskonale go rozumie” – wyznała.

