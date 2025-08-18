Wersow i Friz wreszcie ucięli tygodnie spekulacji i poinformowali, że są już po ślubie. Para nie tylko zszokowała wyznaniem dotyczącym ich statusu, ale również zaskoczyła tym, że już niebawem z ich ceremonii i przygotowań pojawi się film w kinach. Teraz do sieci trafił wzruszający zwiastun!

Zwiastun filmu „Friz & Wersow. Miłość w czasach online”

Weronika Sowa znana wszystkim jako „Wersow” i Karol Wiśniewski, czyli „Friz” to jedna z najpopularniejszych par na polskim YouTube. Poza tym od lat należą do influencerskiej topki, a na swoich mediach społecznościowych zgromadzili miliony obserwujących.

Od kilku tygodni słuch na temat Wersow i Friza nie milkł, a to dlatego, że para nagle zniknęła z sieci. Internetowi detektywi podejrzewali, że para wzięła potajemny ślub, co faktycznie się sprawdziło, a po tygodniach milczenia influencerzy potwierdzili plotki. To jednak nie wszystko! Okazuje się, że stworzyli również film dokumentalny ze swojej ceremonii, który już niebawem będziemy mogli zobaczyć w kinach.

Powiedzieliśmy sobie „TAK” 💍🕊️🤍 Zniknęliśmy na dwa miesiące… bo chcieliśmy skupić się tylko na nas i naszej rodzinie. Powiedzieliśmy sobie „tak” i chcieliśmy to przeżyć z najbliższymi w najpiękniejszym miejscu na Ziemi. A teraz wracamy – szczęśliwsi niż kiedykolwiek – i już niedługo zobaczycie naszą historie na dużym ekranie – pisali na Instagramie.

Do sieci trafił nawet już zwiastun, który jest zapowiedzią ich filmowego dzieła. To właśnie tam dowiemy się, gdzie odbyła się ich uroczystość i jak wyglądała, kto towarzyszył im tego dnia oraz czyjego projektu miała na sobie suknię ślubną Wersow. Co więcej, para influencerów po raz pierwszy wpuściła kamery tam, gdzie do tej pory dostęp mieli tylko ich najbliżsi.

„Internet nie dawał im szans. Od samego początku mierzyli się z falą krytyki, plotek i podważania ich uczuć (…). Film „Friz & Wersow. Miłość w czasach online” odsłania kulisy powstawania ich największych przedsięwzięć, presję czasu i oczekiwań widowni, ale też ciepło codziennych gestów i rozmów, które budują prawdziwą relację. To autentyczny portret „power couple”, historia wspólnej pasji i ambicji, która udowadnia, że prawdziwe uczucie przetrwa każdy sztorm, a rodzina i sukces mogą iść w parze” – czytamy pod oficjalnym zwiastunem na kanale NEXTFILMPL.

Reżyserem filmu „Friz & Wersow. Miłość w czasach online” jest Krystian Kuczkowski, czyli autor kinowych hitów dokumentalnych m.in. o Annie Przybylskiej, Buddzie czy Sanah. Premiera filmu na ekranach kin pojawi się już 3 października.

Będziecie czekać na premierę?