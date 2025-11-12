Dominika Ostałowska na przestrzeni minionych lat przeszła dużą metamorfozę. Aktorka już jakiś czas temu zrzuciła zbędne kilogramy, co opierało się nie tylko na wyglądzie, ale miało również wpływ na jej zdrowie. Udało jej się to dzięki specjalnej diecie. Wiemy, jak wyglądała jej droga.

Metamorfoza Dominiki Ostałowskiej

Dominika Ostałowska to polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, znana z wielu produkcji. Szczególną popularność zyskała dzięki roli Marty Mostowiak w serialu „M jak Miłość”.

Gwiazda już jakiś czas temu przeszła dużą metamorfozę i schudła około 10 kilogramów. Droga do jej odmienionej sylwetki rozpoczęła się jednak od poważnych problemów ze zdrowiem. Ostałowska w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem dla Świata Gwiazd przyznała, że początkowo nie planowała się odchudzać, a zmiany, które wprowadziła były ze względu właśnie na jej problemy zdrowotne. Kiedy zauważyła, że leki nie dają efektów i czuje się po nich gorzej, to postanowiła do tematu podejść nieco inaczej i postawiła na dietę.

Ja bardzo się skupiłam na diecie niskowęglowodanowej i przyznam szczerze, że nie wzięło się to nawet w pierwszym momencie z chęci odchudzenia, tylko z powodów zdrowia. Mnie dopadły jakieś takie problemy choroby odkleszczowej, ale padały też sugestie o autoimmunologii – mówiła Ostałowska.

Dominika Ostałowska schudła przez chorobę

Aktorka przyznała również, że dzięki diecie i suplementacji dziś czuje się o niebo lepiej, a przy okazji zrzuciła zbędne kilogramy. Wszystko zaczęło się jeszcze w okresie pandemii Covid-19, gdzie wówczas dostęp do lekarzy był utrudniony.

Pierwszy etap schudnięcia, to była po prostu choroba, jakoby właśnie ta odkleszczowa. Robiłam badania, ale to też jest bardzo trudne do określenia, bo podobno są też przeciwciała, które mogą się pojawić przy chorobach autoimmunologicznych (…). Na własną rękę próbowałam się dowiedzieć jak sobie pomóc i stwierdziłam, że to mi bardzo pomaga. Tak samo dużo suplementacji, która wzmacnia organizm, do teraz, cały czas. (…) Rzeczywiście stwierdziłam, że taka dieta keto, to jest dla mnie rozwiązanie – wyznała.

Czym jest dieta jaskiniowców?

Dominika Ostałowska swego czasu zaczęła podupadać na zdrowiu, dieta, która jednak przysłużyła się aktorce to tzw. „dieta jaskiniowców”. Poza tym wdrążyła również treningi, co pozwoliło jej zapanować nad zdrowiem. Duża ilość pracy, mało snu i problemy z rytmem serca zmusiły ją wreszcie do tego, aby zmienić swój tryb życia.