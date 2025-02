Dominika Ostałowska 18 lutego świętowała swoje 54. urodziny. Aktorka po latach w „M jak miłość” oficjalnie żegna się z rolą Marty Mostowiak i otwiera nowy rozdział w życiu zawodowym. Wszystko zbiegło się z jej poważnymi problemami ze zdrowiem – w ubiegłym roku aktorka musiała przejść zabieg ablacji serca.

Tyle zarabiają aktorzy „M jak Miłość”. Wiemy, kto jest NAJLEPIEJ OPŁACANĄ osobą w serialu

Dominika Ostałowska otworzyła się na temat problemów z sercem

Ostałowska urodziła się w Warszawie, a aktorstwo miała we krwi – jej ojciec, Ryszard Ostałowski, również był aktorem, a matka pracowała jako dziennikarka. Po ukończeniu Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w 1994 roku, jej kariera nabrała tempa. Grała w filmach i spektaklach teatralnych, ale to rola w „M jak miłość” przyniosła jej największą rozpoznawalność. Przez ponad dwie dekady była jedną z twarzy serialu TVP2.

Odejście z serialu zbiegło się z otwarciem się aktorki na temat swojego zdrowia. W ubiegłym roku w rozmowie z Dzień dobry TVN opowiedziała o problemach kardiologicznych, które zaczęły coraz mocniej dawać się we znaki:

Czułam, że ten rytm jest bardzo nierówny, czasem było widać na ubraniu, że jakość dziwnie bije to serce – przyznała w jednym z wywiadów.

Sytuacja stawała się coraz poważniejsza – osłabienie, zimne poty, uczucie niepokoju. W końcu aktorka zdecydowała się na zabieg ablacji, który miał przywrócić prawidłową pracę serca.

Dominika Ostałowska otarła się o śmierć

Chociaż ablacja jest powszechnie wykonywanym zabiegiem, Ostałowska przyznała, że jeden moment mocno ją i zaskoczył. „Dostałam kartę do podpisania, że w razie czego mam się zgodzić na zgon i przekłucie serca” – wspominała z dystansem. Na szczęście lekarze szybko ją uspokoili, że to tylko formalność i taki scenariusz się nie zdarza.

Aktorka pożegnała się z „M jak miłość”, ale nie oznacza to końca jej kariery. Po przejściu zabiegu i podjęciu ważnych życiowych decyzji otwiera nowy rozdział! Choć Marta Mostowiak to już przeszłość, Dominika Ostałowska nie zamierza znikać z ekranu! Aktorka właśnie szykuje się do nowego projektu i to nie byle jakiego. Już niedługo fani zobaczą ją w filmie „Chopin, Chopin!” w reżyserii Michała Kwiecińskiego.

Dominika Ostałowska po 13 latach przerywa milczenie. Zapewnia, że nie odbiła nikomu partnera

Po ponad dwóch dekadach w „M jak miłość” przyszedł czas na świeży start – i wygląda na to, że Ostałowska zamienia rodzinne dramy Mostowiaków na ambitne kino. Nowa rola, nowa energia – czy teraz podbije wielki ekran? To się dopiero okaże, ale jedno jest pewne: fani nie będą musieli długo czekać na jej powrót!