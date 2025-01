„M jak Miłość” jest jednym z najpopularniejszych polskich seriali telewizyjnych. Zadebiutował w stacji TVP2 4 listopada 2000 roku. Według danych jest jedną z najchętniej oglądanych przez widzów telenoweli. Do dziś każdy odcinek serialu wzbudza w widzach wiele emocji. Niestety, ale po blisko 25 latach popularna aktorka postanowiła rozstać się z produkcją. Swoją decyzję uzasadniła w obszernym wpisie na Instagramie.

Artystka przez 25 lat wcielała się w postać Marty Mostowskiej w serialu „M jak Miłość”. Mimo wielu lat spędzonych na planie telenoweli postanowiła po ponad dwóch dekadach rozstać się z produkcją:

Chciałam wam powiedzieć, że po wielu latach żegnam się z rolą Marty w „M jak miłość”. Pragnę za te wszystkie lata spędzone na planie z całego serca podziękować obu ekipom i reżyserom, a także wszystkim innym pracownikom produkcji. To były piękne chwile, było wiele radości i satysfakcji, ale bywało też czasem bardzo ciężko, i za te momenty wspólnego wspierania się i wzajemnego darowania sobie dystansu i poczucia humoru jestem wdzięczna najbardziej. Ściskam was mocno i życzę, aby nigdy nie opuszczała was radość i dobra energia. Będę za wami tęsknić, bo tylu wspólnych lat nie da się zapomnieć — podsumowała Dominika Ostałowska na Instagramie.