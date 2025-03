,,Must Be The Music” wraca po latach przerwy, ale nie wszyscy biją brawo. W nowej edycji zabraknie nie tylko legendarnej Kory czy Adama Sztaby, ale także Elżbiety Zapendowskiej, która słynęła z ostrych, ale trafnych ocen. Czy nowi jurorzy staną na wysokości zadania? Dawna jurorka nie pozostawiła wątpliwości…

Elżbieta Zapendowska bezlitosna dla nowego jury „Must Be The Music”! ,,Trochę mi tutaj brak kompetencji”

Nowe jury składa sięz Natalia Szroeder, Dawida Kwiatkowskiego, Miuosha i Sebastiana Karpiel-Bułecka. Brzmi obiecująco? Zdaniem Elżbiety Zapendowskiej… niekoniecznie.

Jak taki – skądinąd sympatyczny – Dawid Kwiatkowski oceni na przykład orkiestrę symfoniczną albo kwartet jazzowy?– zapytała retorycznie ekspertka od emisji głosu, w rozmowie z Plejadą.

Nie ukrywa też, że ma poważne wątpliwości co do poziomu merytorycznego ocen, które będą padać z ust niektórych jurorów: ,,Może sprawę uratuje Miuosh. To poważny muzyk, słuchałam go na żywo i robi wrażenie. Karpiel-Bułecka też coś wie o muzyce. Ale co do reszty… cóż, mam wątpliwości.„

Czy młodzi wokaliści będą w stanie trafnie oceniać uczestników? Według Elżbiety Zapendowskiej, mogą mieć z tym niemały problem.

Nowa edycja show stawia na autorską muzykę, ale czy to wystarczy? Widzowie pamiętają, że wcześniejsze jury było bezlitosne i nie bało się mówić prawdy prosto w twarz. Tymczasem obecny skład wzbudza wątpliwości nawet wśród fanów programu.

Zapendowska nie ukrywa, że program miał potencjał na odkrywanie prawdziwych talentów – i że to właśnie ,,Must Be The Music” dało szansę takim zespołom jak LemON czy Enej. Czy nowa edycja dorówna legendzie?