Wielki powrót „Must Be The Music”! Patrycja Kazadi w butach z penisem(!), Natalia Szroeder w wojskowym looku (FOTO)

„Must Be The Music” wraca po latach! Nowe jury, wielkie emocje i szansa na muzyczną karierę

Po dziewięciu latach przerwy legendarny talent show Polsatu powraca w wielkim stylu! „Must Be The Music” to program, który odkrył takie gwiazdy jak LemON czy Enej, a teraz ponownie daje szansę utalentowanym artystom.

W nowej odsłonie o losach uczestników zadecyduje zupełnie nowe jury: Natalia Szroeder, Sebastian Karpiel-Bułecka, Dawid Kwiatkowski i Miuosh. Za kulisami wsparcie zapewnią Patricia Kazadi, Maciej Rock i Adam Zdrójkowski. W programie liczy się prawdziwa muzyka, emocje i autorskie kompozycje, a na zwycięzcę czeka 250 tysięcy złotych i występ na Polsat Hit Festiwal. Premierowy odcinek już 7 marca o 19:55 – czy nowa edycja powtórzy sukces poprzednich?

